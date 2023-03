CYR, Noëlla



C'est en paix et dans la foi, entourée des siens, que nous a quittés, à l'âge de 93 ans, madame Noëlla Cyr, le 12 mars 2023, à Montréal.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Maurice, Pierre, Louise (Guy Rodgers), Claude, René (Çagri Aydin) et Martin (Lijuan Jia), ses petits-enfants Émilie (Marc Choquette), Louis (Eleanor Nash) et Mélody, ses arrière-petits-enfants Victoria, Mathis et James, et d'autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances de 10h à 11h le vendredi 31 mars 2023 à l'église Bon-Pasteur, 400 rue Laurier, Laval, H7N 2P6. Une messe de funérailles suivra à 11h.La famille tient à remercier le personnel d'Harmonie Nature pour son grand dévouement durant la dernière année.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Bon-Pasteur ou à Mission Bon Accueil, organisme que soutenait Madame Cyr.