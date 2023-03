Chambre d’hôtel à 6000 $: Justin Trudeau doit rembourser, estime la FCC

La Fédération canadienne des contribuables (FCC) a lancé une pétition exigeant que le premier ministre Justin Trudeau rembourse la facture de la chambre d’hôtel qu’il a occupée lors des funérailles de la reine Elizabeth II, celle-ci s’élevant à 6000 $ par nuit.

«M. Trudeau aurait dû être franc avec les contribuables au sujet de la facture dès le premier jour. Les Canadiens en situation de précarité n'auraient jamais dû être contraints de payer pour une suite d'hôtel luxueuse alors qu'il existait des options moins coûteuses», a déclaré Franco Terrazzano, directeur fédéral de la FCC.

De plus, l’organisation accuse M. Trudeau d’avoir tenté de cacher cette information en fournissant une réponse incomplète à leur demande d’accès à l’information. La FCC a d’ailleurs entamé des procédures judiciaires auprès du Commissariat à l’information pour que le gouvernement révèle qui avait séjourné dans cette suite à 6000 $.

«Trudeau savait très bien qu'il perdrait en Cour et qu'il serait obligé de dévoiler ses dépenses astronomiques aux contribuables, et c'est pour cette raison qu’il essaie d'enterrer l'histoire au moment même où Biden est en visite à Ottawa», a indiqué Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la FCC, estimant que le premier ministre «doit rembourser les contribuables».

Des dépenses faramineuses pour la gouverneure générale

On apprenait jeudi dernier, via des documents déposés au Parlement par le Bloc Québécois, que Mary Simon a dépensé près de 700 000 $ lors de son premier voyage à titre de gouverneure générale du Canada, soit un séjour de quatre jours en Allemagne en octobre 2021.

La FCC a remis en question la pertinence des voyages de Mme Simon dans une réponse envoyée à l’Agence QMI.

«Non seulement est-il difficile de calculer les bénéfices réels des voyages de la Gouverneure générale pour les contribuables, mais il est d'autant plus questionnable que ces voyages ont lieu pendant qu'un très grand nombre de Canadiens doivent faire des sacrifices quotidiens pour joindre les deux bouts», a mentionné M. Gagnon. Ce dernier estime d’ailleurs qu’Ottawa devrait être plus «[proactif] dans sa reddition de compte et publier ses factures».