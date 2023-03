De verre et de lumière

Faites réfléchir la lumière printanière sur une foule d’accessoires en verre, pour célébrer de façon scintillante le retour du printemps à votre table.

Brillant saladier

Photo tirée du site web linenchest.com

Composé de verre en cristal, ce saladier (3,2 litres) de la collection « Boston » signée Villeroy & Boch a été finement travaillé pour apporter une touche d’élégance et briller de mille feux, que ce soit lors d’une occasion spéciale ou pour un simple repas, qu’il saura sublimer.

linenchest.com > 79,95 $

Pichet sculptural

Photo tirée du site web ikea.ca

Les formes de ce pichet en verre nommé BASTUA (1,5 litre) semblent avoir été sculptées, comme dans une pièce de bois. Fabriqué en verre borosilicate, un matériau solide et résistant, qui ne craint pas les changements de température, ce vase destiné au service de délicieuses boissons mettrait aussi joliment en valeur un bouquet de fleurs.

ikea.ca > 24,99 $

Beurrier intemporel

Photo tirée du site web linenchest.com

Avec ses airs rétro des années 50 et ses lignes classiques, ce beurrier en verre pouvant contenir un quart de livre de beurre (7 pouces) ne se démodera jamais. Avant même de soulever son couvercle transparent, vous saurez déjà s’il contient assez de beurre pour tartiner votre rôtie.

linenchest.com > 15,95 $

Tasses colorées

Photo tirée du site web simons.ca

Ces tasses en verre transparentes et colorées égaieront la pièce de teintes olive, indigo et corail à l’heure de la pause café et du déjeuner, deux moments où il fait bon faire le plein de soleil pour se nourrir de vitamines et d’énergie. À travers le verre, le thé, la tisane, le café et tout autre délice dévoileront d’étonnantes couleurs.

simons.ca > 24 $ l’ensemble de deux

Plat épatant

Photo tirée du site web ikea.ca

Ce plat en verre gris de la collection OMBONAD (29 cm) pensée par le designer Francis Cayouette attirera les regards où qu’il soit. Sur le comptoir, le buffet ou sur la table de la salle à manger, rempli de fruits frais, de pâtisseries ou de friandises, il suscitera les compliments.

ikea.ca > 29,99 $