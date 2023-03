Début de la saison de baseball dans l’Américaine: ne misez pas votre maison sur les Jays!

Il est logique de se demander si c’est enfin l’année des Blue Jays. Le club de Toronto mise sur une formation bien équilibrée, à l’attaque, en défensive et au monticule, mais la compétition demeure très féroce dans la Ligue américaine, particulièrement dans la section Est.

Rien n’est donc garanti pour les Jays, et voici les principales raisons :

Sans même douter du potentiel de la formation torontoise, force est d’admettre qu’existent des adversaires de grande qualité. Parmi eux, les Yankees de New York pourraient très bien à nouveau rafler le titre de section après avoir présenté une superbe fiche de 99-63 en 2022. Il faut remonter à la campagne 2015 pour répertorier le plus récent championnat des Blue Jays dans l’Est de l’Américaine en saison régulière. Le Québécois Russell Martin y était. Ça fait un certain temps.

Au monticule, on voit mal comment Alek Manoah, aussi bon soit-il, pourra répéter ses exploits de la saison dernière. Le partant demeure sans l’ombre d’un doute un lanceur de premier plan, mais obtenir 16 victoires tout en conservant une moyenne de points mérités de 2,24, ça ne se fait pas facilement année après année. Manoah, 25 ans, n’avait été devancé que par Justin Verlander et Dylan Cease dans la course au trophée Cy Young dans l’Américaine. Pour pallier, les autres partants devront naturellement contribuer tout comme le personnel de releveurs.

Le départ de Teoscar Hernandez, échangé aux Mariners de Seattle contre le releveur Erik Swanson, pourrait-il enlever du mordant à l’attaque des Blue Jays ? Fort possible. Ça fait un frappeur de moins capable de réussir une saison de 25 circuits... Il reste Vladimir Guerrero fils, George Springer, Matt Chapman et Bo Bichette. On a déjà vu pire. À la dernière année des Expos, en 2004, seuls Brad Wilkerson et Tony Bautista avaient frappé plus de 15 longues balles. Nostalgie, quand tu nous tiens ! À propos de Wilkerson, il est maintenant avec les Yankees à titre d’entraîneur adjoint des frappeurs.

Un gérant à la hauteur

Un point fort intéressant pour les Blue Jays demeure le rendement de l’équipe sous les ordres du gérant John Schneider. Après avoir pris la relève de Charlie Montoyo au cours de la dernière saison, Schneider a conservé un dossier de 46-28 pour conclure la campagne. Une telle efficacité pendant un calendrier complet de 162 matchs se traduirait par une centaine de victoires...

Tout en demeurant une menace offensive, la formation des Blue Jays offre un portrait plus complet qu’en 2022. Kevin Kiermaier et Daulton Varsho viennent solidifier la défensive au champ extérieur. Chris Bassitt s’est ajouté à la rotation partante tandis que le releveur Erik Swanson gagnera à être connu.

Et Guerrero, lui?

Évidemment, les amateurs de baseball du Québec garderont un œil attentif sur Vladimir Guerrero fils. Incommodée par une blessure à un genou, la vedette a dû déclarer forfait pour la République dominicaine à la récente Classique mondiale de baseball. Il devrait toutefois être rétabli pour le début de la saison des Blue Jays.

En forme, Guerrero fils pourrait passer le cap des 40 circuits, des 100 points produits et des 100 points comptés. C’est ce qu’il avait fait en 2021 avant de connaître une légère baisse, l’an dernier, avec 32 longues balles, 97 points produits et 90 points comptés. Juste ça.

Le Montréalais Otto Lopez, également d’origine dominicaine, pourrait aussi voir de l’action avec les Jays. En octobre dernier, il a terminé la saison régulière avec Toronto, obtenant six coups sûrs en neuf présences officielles.

SECTION EST

Blue Jays de Toronto

› Gérant : John Schneider

› Fiche en 2022 : 92-70

› Rang : 2es dans l’Est

› Acquisitions importantes : Chris Bassitt, Daulton Varsho, Kevin Kiermaier, Erik Swanson

› Départs significatifs : Teoscar Hernandez, Lourdes Gurriel fils

YANKEES DE NEW YORK

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Aaron Boone

› Fiche en 2022 : 99-63

› Rang : 1ers dans l’Est

› Acquisitions importantes : Carlos Rodon, Tommy Kahnle

› Départs significatifs : Aroldis Chapman, Chad Green, Jameson Taillon, Andrew Benintendi

Analyse :

Aaron Judge en est un qui a mis la barre très haute en frappant 62 circuits, la saison dernière. Ayant aussi maintenu une excellente moyenne au bâton de ,311, il a remporté le titre de joueur par excellence dans l’Américaine.

Puisque le marché de New York est particulier avec ses Yankees, un peu comme Montréal avec le Canadien, rappelons que Judge n’a pas aimé la façon de faire des dirigeants avant la conclusion d’un contrat de 9 ans pour 360 millions $, en décembre dernier. Dans une entrevue accordée au « Time », le joueur étoile avait accusé ses patrons de mettre de la pression sur lui en laissant couler dans les médias les détails de certaines offres déposées.

Quoi qu’il en soit, avec Judge, la situation des Yankees n’est pas inquiétante à l’attaque. Au monticule, la rotation partante est solide. La formation new-yorkaise a perdu quelques gros noms dans l’enclos des releveurs (Aroldis Chapman, Zack Britton et Chad Green), mais Clay Holmes, Jonathan Loaisiga, Lou Trivino et Michael King feront amplement le boulot. S’il jouait aux cartes, le gérant Aaron Boone entamerait la saison avec un jeu plein.

RAYS DE TAMPA BAY

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Kevin Cash

› Fiche en 2022 : 86-76

› Rang : 3es dans l’Est

› Acquisition importante : Zach Eflin

› Départs significatifs : Corey Kluber, J.P. Feyereisen, Brooks Raley

Analyse :

Kevin Cash compte parmi les gérants les plus intelligents et innovateurs du baseball majeur. Il semble évident que les Rays seront en mesure de composer, voire même profiter de toutes les subtilités entourant les nouvelles règles dans le baseball majeur.

Ceci étant dit, il y a des limites à ce que peut accomplir un gérant, selon les outils qu’il a sous la main. Les Rays n’ont pas une mauvaise formation, mais ils n’ont pas la profondeur des Yankees ou des Blue Jays, ni à l’attaque, ni au monticule. Le gaucher Shane McClanahan pourrait à lui seul permettre aux Rays de remporter de nombreuses rencontres. En 2022, le partant avait complété la saison avec un dossier de 12-8, mais surtout une moyenne de points mérités de 2,54. Il a notamment réussi 194 retraits au bâton en 166 manches et un tiers.

ORIOLES DE BALTIMORE

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Brandon Hyde

› Fiche en 2022 : 83-79

› Rang : 4es dans l’Est

› Acquisition importante : Kyle Gibson

› Départ significatif : Jordan Lyles

Analyse :

Les Orioles de Baltimore pourraient-ils surprendre après tant d’années à titre de mal-aimés de la section Est de la Ligue américaine ? On leur souhaite ! Ne serait-ce qu’afficher un dossier supérieur à ,500, comme ce fut le cas lors de la dernière campagne.

Le club de Baltimore n’a pas subi une transformation majeure durant la saison morte. Or, l’équipe mise sur quelques jeunes en pleine progression, à commencer par le receveur Adley Rutschman, sélectionné premier au total lors du repêchage de 2019.

Le joueur d’avant-champ Gunnar Henderson sera un autre espoir à surveiller chez les Orioles dans un futur rapproché, lui qui démontre de belles aptitudes à l’offensive, autant avec son coup de bâton qu’avec sa vitesse sur les sentiers. Au monticule, il faudra voir si Grayson Rodriguez peut devenir un candidat au titre de recrue de l’année dans l’Américaine.

RED SOX DE BOSTON

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Alex Cora

› Fiche en 2022 : 78-84

› Rang : 5es dans l’Est

› Acquisitions importantes : Justin Turner, Masataka Yoshida, Corey Kluber, Kenley Jansen

› Départs significatifs : Xander Bogaerts, J.D. Martinez, Nathan Eovaldi, Michael Wacha

Analyse :

Le marché de Boston est aussi exigeant pour ses Red Sox que New York pour ses Yankees. Or, les amateurs de baseball du Massachusetts ne sont pas particulièrement gâtés ces années-ci. Il est fortement recommandé aux gens de Boston de profiter des Bruins, au hockey, et des Celtics, au basketball.

Encore beaucoup d’impondérables pour les Red Sox au monticule en 2023 avec, au sein de la rotation partante, les fragiles Chris Sale et James Paxton. Le départ de Xander Bogaerts pour les Padres de San Diego, à titre de joueur autonome, n’a rien pour inspirer confiance. L’embauche du voltigeur japonais Masataka Yoshida a minimalement de quoi intriguer. L’athlète de 29 ans débarque en Amérique du Nord après avoir fait la pluie et le beau temps dans son pays natal, dans l’uniforme des Orix Buffaloes, un club situé à Osaka.

SECTION CENTRALE

WHITE SOX DE CHICAGO

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Pedro Grifol

› Fiche en 2022 : 81-81

› Rang : 2es dans la Centrale

› Acquisitions importantes : Andrew Benintendi, Mike Clevinger

› Départs significatifs : Jose Abreu, Elvis Andrus

Analyse :

Le bon vieux Tony LaRussa a eu le dos large pour justifier pourquoi les White Sox n’ont pas répondu aux attentes placées en eux, la saison dernière. Il est vrai que le gérant semblait parfois dépassé, mais le club de Chicago n’a pas non plus été épargné par les blessures.

Malgré le départ de Jose Abreu, on croit deviner que les White Sox ont ce qu’il faut pour terminer en tête de la section Centrale de la Ligue américaine. Le nouveau gérant Pedro Grifol, qui devrait amener un vent de fraîcheur, mise sur de bons éléments, dont plusieurs jeunes vedettes.

Dylan Cease et Michael Kopech sont d’excellents lanceurs partants tandis que Lucas Giolito peut toujours bien faire, même s’il ne domine plus autant les frappeurs adverses. Au bâton, plusieurs joueurs demeurent énigmatiques, mais possèdent un énorme potentiel : Eloy Jimenez, Luis Robert et Yoan Moncada. Le joueur d’arrêt-court Tim Anderson est une vedette établie tandis qu’Andrew Vaughn représente le futur des White Sox.

TWINS DU MINNESOTA

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Rocco Baldelli

› Fiche en 2022 : 78-84

› Rang : 3es dans la Centrale

› Acquisitions importantes : Pablo Lopez, Christian Vazquez, Joey Gallo

› Départs significatifs : Luis Arraez, Gio Urshela, Gary Sanchez, Dylan Bundy

Analyse :

Les amateurs de baseball du Québec auront intérêt à suivre de plus en plus cette équipe dans les prochaines années en raison du prometteur Édouard Julien. Or, il est difficile de savoir si le jeune Québécois pourra percer la formation des Twins, dès cette saison.

Chose certaine, Julien a trouvé un mentor en Carlos Correa, pendant le camp d’entraînement, afin de l’aider avec son jeu défensif à l’avant-champ. La transaction ayant envoyé Luis Arraez aux Marlins de Miami, en retour de Pablo Lopez, vient solidifier la rotation partante au Minnesota. Celle-ci comptait déjà sur Joe Ryan et Sonny Gray, principalement.

L’absence d’Arraez devra être comblée de façon collective, lui qui avait maintenu une moyenne au bâton de ,316 au cours de la dernière campagne. S’il demeure en santé, le voltigeur Byron Buxton a le potentiel pour être parmi les grandes vedettes du baseball majeur.

GUARDIANS DE CLEVELAND

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Terry Francona

› Fiche en 2022 : 92-70

› Rang : 1ers dans la Centrale

› Acquisitions importantes : Josh Bell, Mike Zunino

› Départ significatif : Austin Hedges

Analyse :

Les Guardians en ont surpris plusieurs en 2022 en accumulant 92 victoires. Le gérant Terry Francona mérite beaucoup de respect, lui qui semble toujours en mesure de retirer le maximum de ses joueurs.

Transportée en partie par Jose Ramirez à l’attaque, la formation de Cleveland mise sur une certaine stabilité en vue de la nouvelle saison alors qu’on note aucun départ significatif, mis à part peut-être Austin Hedges, remplacé par Mike Zunino derrière le marbre. Au monticule, les partants Shane Bieber, Triston McKenzie et Cal Quantrill devraient mener les Guardians régulièrement à la victoire tandis que le releveur Emmanuel Clase compte parmi les meilleurs pour conclure les rencontres et multiplier les sauvetages. Il sera finalement intéressant de voir si les Guardians profiteront des nouvelles règles dans le baseball, eux qui avaient notamment réussi 119 buts volés lors de la récente campagne.

ROYALS DE KANSAS CITY

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Matt Quatraro

› Fiche en 2022 : 65-97

› Rang : 5es dans la Centrale

› Acquisitions importantes : Ryan Yarbrough, Jordan Lyles

› Départ significatif : Zack Greinke

Analyse :

Bobby Witt fils est une jeune vedette à l’attaque tandis que le lanceur Brady Singer semble en voie de remplir les promesses. Derrière eux, il y a Vinnie Pasquantino qui passe un peu inaperçu.

Ayant le statut de recrue en 2022, Pasquantino a notamment réussi 10 doubles et 10 circuits en seulement 258 présences officielles au bâton. Il pourrait être un élément important à l’offensive pour les Royals, aux côtés de Witt fils et du vétéran receveur Salvador Perez.

Est-ce que la présence de jeunes vedettes en devenir sera suffisante pour que le club de Kansas City puisse conserver une fiche supérieure à ,500? Probablement pas.

Il faut noter un manque de profondeur chez les lanceurs partants. Singer n’est pas très bien appuyé, malgré l’ajout des artilleurs Jordan Lyles et Ryan Yarbrough pendant la saison morte.

TIGERS DE DETROIT

Photo d'archives, AFP

› Gérant : A.J. Hinch

› Fiche en 2022 : 66-96

› Rang : 4es dans la Centrale

› Acquisition importante : aucune

› Départ significatif : Jeimer Candelario

Analyse :

Les pauvres Tigers de Detroit semblent destinés à présenter une fiche perdante pour une septième saison consécutive.

L’équipe a totalisé seulement 110 circuits, la saison dernière, et inscrit 557 points. Aucune autre formation n’a fait pire dans la Ligue américaine.

Ce n’est guère mieux au monticule : le lanceur Tarik Skubal a dû subir une intervention chirurgicale, en août dernier. Dommage car il représentait l’une des seules raisons de se réjouir pour les partisans des Tigers. Le club de Detroit a l’une des pires rotations partantes à travers le baseball majeur. Même le releveur Gregory Soto, autrefois excellent, n’a pu aider convenablement les Tigers, la saison dernière, ayant offert un dossier de 2-11 et une moyenne de points mérités de 3,28.

Le plus grand changement récent chez les Tigers est possible la nomination de Scott Harris au poste de directeur général. Il faudra toutefois attendre encore deux ou trois saisons avant de constater de possibles effets.

SECTION OUEST

ASTROS DE HOUSTON

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Dusty Baker

› Fiche en 2022 : 106-56

› Rang : 1ers dans l’Ouest

› Acquisition importante : Jose Abreu

› Départs significatifs : Justin Verlander, Yuli Gurriel

Analyse :

Champions en titre de la Série mondiale, les Astros de Houston avaient-ils vraiment besoin d’ajouter Jose Abreu à leur formation? Il frappera sans doute plusieurs circuits au Minute Maid Park, où la clôture est assez rapprochée au champ gauche.

Rappelons que les Astros comptent déjà sur un noyau formé de Jose Altuve, Yordan Alvarez, Alex Bregman et Kyle Tucker, sans oublier Jeremy Pena, qui s’est particulièrement illustré durant les récentes séries éliminatoires.

Malgré tout, la lutte pourrait être chaude dans la section Ouest de l’Américaine puisque les Mariners de Seattle semblent être passés au prochain niveau. Les Rangers du Texas sont également à surveiller.

La perte de Justin Verlander chez les partants n’est pas nécessairement inquiétante puisque les Astros misent sur Framber Valdez, Cristian Javier, Lance McCullers fils et Luis Garcia. Le club de Houston est aussi bien nanti dans l’enclos des releveurs.

MARINERS DE SEATTLE

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Scott Servais

› Fiche en 2022 : 90-72

› Rang : 2es dans l’Ouest

› Acquisitions importantes : Teoscar Hernandez, Kolten Wong

› Départs significatifs : Mitch Haniger, Adam Frazier, Abraham Toro

Analyse :

Déjà revampés, les Mariners ajoutent une nouvelle couche de peinture fraîche à la coque de leur bateau avec le voltigeur Teoscar Hernandez

et le joueur d’avant-champ Kolten Wong.

Ancien des Blue Jays, Hernandez patrouillera le champ extérieur avec notamment Julio Rodriguez, nommé recrue de l’année dans la Ligue américaine en 2022. Offensivement, Ty France et Eugenio Suarez devront aussi contribuer. Le receveur Cal Raleigh en est un autre pouvant frapper facilement une vingtaine de circuits en une saison. La rotation partante des Mariners offre une belle profondeur avec Luis Castillo, acquis des Reds de Cincinnati en août dernier, puis Logan Gilbert et George Kirby. À ce trio de droitiers s’ajoutent les gauchers Robbie Ray et Marco Gonzales. Il y a aussi le Canadien Matt Brash qui, utilisé comme releveur pour le moment, semble en mesure de les appuyer. Gilbert, 25 ans, a été particulièrement impressionnant, la saison passée, avec une fiche de 13-6 et une moyenne de points mérités de 3,20.

RANGERS DU TEXAS

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Bruce Bochy

› Fiche en 2022 : 68-94

› Rang : 4es dans l’Ouest

› Acquisitions importantes : Jacob deGrom, Nathan Eovaldi

Départs significatifs : Kole Calhoun, Matt Moore

Analyse :

En offrant un audacieux contrat de cinq ans pour 185 M$ au lanceur Jacob deGrom, les Rangers espèrent avoir transformé leur club. Encore faut-il que deGrom, deux fois récipiendaire du trophée Cy Young dans la Nationale avec les Mets de New York, soit en santé...

Sinon, les Rangers ont dominé la Ligue américaine, en 2022, avec un total de 128 buts volés. La course sur les sentiers n’est évidemment qu’une facette du baseball, mais celle-ci pourrait contribuer à ce que les Rangers en surprennent plusieurs cette saison, d’autant plus que la grosseur des buts a augmenté (pour vrai!).

Reste à voir si le nouveau gérant Bruce Bochy, nommé à la barre des Rangers en octobre dernier, sera aussi agressif que ses prédécesseurs Chris Woodward et Tony Beasley. À l’époque où il dirigeait les Giants de San Francisco, avec lesquels il a remporté trois fois la Série mondiale (2010, 2012 et 2014), Bochy n’hésitait pas à exploiter ses coureurs les plus rapides. Au Texas, il pourrait être bien servi à ce niveau par Marcus Semien et Adolis Garcia, entre autres.

ANGELS DE LOS ANGELES

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Phil Nevin

› Fiche en 2022 : 73-89

› Rang : 3es dans l’Ouest

› Acquisition importante : Gio Urshela, Hunter Renfroe, Tyler Anderson

› Départ significatif : aucun

Analyse :

C’est quand même fou de constater que les Angels misent à la fois sur Mike Trout et Shohei Ohtani, sans toutefois réussir à connaître davantage de succès. Sont-ils si mal entourés?

Anthony Rendon, qui avait connu passablement de succès avec les Nationals de Washington, semblait être un ajout important pour les Angels, mais il est régulièrement sur la touche depuis qu’il évolue à Los Angeles.

Encore une fois menés par Trout et Ohtani, les Angels frappent énormément de circuits, mais ils sont pourtant parmi les pires clubs de l’Américaine dans la colonne des points marqués. Les nouveaux venus Gio Urshela et Hunter Renfroe devraient être en mesure d’aider les Angels, mais jusqu’à un certain point.

Mis à part Ohtani, les gauchers sont à l’honneur dans la rotation des lanceurs, avec Tyler Anderson, Patrick Sandoval, Jose Suarez et le jeune Reid Detmers.

ATHLETICS D’OAKLAND

Photo d'archives, AFP

› Gérant : Mark Kotsay

› Fiche en 2022 : 60-102

› Rang : 5es dans l’Ouest

› Acquisition importante : Trevor May

› Départ significatif : Sean Murphy

Analyse :

C’est triste ce qui se passe à Oakland! À certains égards, ce n’est pas sans faire penser aux dernières années des Expos à Montréal.

Les Athletics seront bons, un jour. Peut-être en 2026 ou en 2027, une fois qu’ils seront déménagés à Las Vegas? Qui sait?

Pour le moment, l’organisation refait le plein de jeunes espoirs et accumulent les défaites. Plus de 100 revers, l’an dernier, et cette situation pourrait sans doute se répéter, cette saison.

Après le départ de plusieurs bons lanceurs, dont Frankie Montas, c’est le vétéran receveur Sean Murphy qui a levé les voiles à la suite d’une transaction avec les Braves d’Atlanta. Murphy avait mené les joueurs réguliers des A’s, la saison dernière, avec une moyenne au bâton de ,250. Quand ton meilleur frappe pour ,250, ça fait dur! On plaint les pauvres partisans des Athletics. La saison va être longue à Oakland!