Découvrez les plaisirs d’une croisière sur le Nil, le vrai trésor de l’Égypte

Cléopâtre, Ramsès, Nefertiti, Toutankhamon et... le Nil ! En naviguant sur ce long serpent de 6695 km qui coule au centre de l’Égypte, on comprend mieux l’importance de ces figures légendaires et de ce pays dont les archéologues ne cessent de découvrir les trésors.

Photo fournie par Lise Giguère

Disséminés le long du Nil, des pyramides, des tombeaux, des temples grandioses témoignent du glorieux passé de cette civilisation ancienne. Sans ce fleuve nourricier, élevé au rang de divinité dans la mythologie égyptienne, l’Égypte ne serait rien d’autre qu’un immense désert. En rendant sa vallée fertile et verdoyante, le Nil a joué un rôle prépondérant dans la guerre, le commerce, les loisirs, mais également dans l’emplacement des sites sur lesquels des œuvres colossales rendaient hommage à leurs dieux.

Bien qu’il soit l’un des plus longs fleuves du monde, la construction de barrages ne permet désormais de naviguer qu’entre Louxor et Assouan, une portion très fréquentée par les voiliers, les traditionnelles felouques et les longs navires fluviaux (on en dénombre environ 350).

LE NAVIRE

C’est à bord d’un luxueux navire, le RV Da Vinci, que CroisiEurope offre cette croisière d’exception d’une durée de huit nuits, à laquelle il est possible d’ajouter un circuit terrestre de trois jours pour visiter Le Caire.

Sobre et classique, ce bateau de catégorie 5 ancres (l’équivalent des étoiles en hôtellerie) peut accueillir 108 passagers dans ses 54 cabines réparties sur trois ponts.

Au retour des escales, du pont soleil ou de la terrasse supérieure, on s’abandonne à la contemplation des étendues désertiques, des oasis, des villages animés, des animaux qui broutent sur de minuscules îlots et des splendeurs du monde mystérieux des pharaons qui défilent devant nos yeux ébahis.

Les escales

LOUXOR

Photo fournie par Lise Giguère

Démesure, c’est le mot qui s’impose à notre esprit pendant la visite de Karnak, le plus grand temple d’Égypte avec ses 134 colonnes, ses sanctuaires et ses obélisques. On apprendra plus tard que l’allée des Sphinx qui y mène formait autrefois un long corridor de trois kilomètres jusqu’au temple de Louxor, situé en plein centre-ville. C’est en suivant ce parcours que, pendant le solstice d’été, on déplaçait les statues du dieu, de sa femme et de son fils vers ce second temple beaucoup plus modeste. Un genre de maison secondaire pour dieux, quoi! C’est également de Louxor que se fait la visite des tombeaux de la vallée des Rois et du temple de la reine Hatchepsout, l’une des trois femmes, avec Nefertiti et Cléopâtre, les plus puissantes de tous les temps.

Photo fournie par Lise Giguère

EDFOU

Photo fournie par Lise Giguère

La traversée de cette ville en calèche est un peu affolante, mais la visite du temple d’Horus le faucon, l’un des sanctuaires les mieux conservés de la vallée du Nil, laisse sans voix.

Photo fournie par Lise Giguère

KOM OMBO

Photo fournie par Lise Giguère

L’arrivée dans cette ville a quelque chose de magique lorsque d’un méandre du Nil, autrefois peuplé de crocodiles, apparaît ce temple unique qui a la particularité de rendre hommage à deux divinités, Horus (le dieu faucon) et Sobek (le dieu crocodile). Un petit musée explique que le dieu crocodile était le dieu de la fertilité. On peut même y admirer des crocodiles momifiés!

ASSOUAN

Photo fournie par Lise Giguère

Délaissant un peu les temples et les dieux, les passagers montent à bord d’une felouque pour un arrêt au Jardin botanique, la visite d’un village nubien authentique, une balade entre les îlots granitiques ou une pause au mythique hôtel Old Cataract qui a servi au tournage de l’adaptation du roman d’Agatha Christie, Mort sur le Nil.

Photo fournie par Lise Giguère

Mais Assouan, c’est aussi une excursion vers le haut barrage d’Assouan, l’un des plus grands barrages hydroélectriques du monde. Lors de la construction du premier, le temple de Philae fut englouti pendant une période de 30 ans (de 1934 à 1964) par le lac de retenue. Lors de la construction du haut barrage, le temple fut découpé en blocs et reconstruit sur l’île voisine d’Agilkia, sous l’égide de l’UNESCO. Il ne faut pas rater cette visite!

Photo fournie par Lise Giguère

♦ D’autres excursions, offertes à la carte, proposent Abou Simbel, chef-d’œuvre nubien situé à la porte du Soudan, en plein désert, dont le sauvetage relevait de l’impossible. Il faut voir ces deux temples creusés dans la roche et les quatre statues colossales sculptées directement dans la montagne pour apprécier l’extraordinaire travail mis en place par l’UNESCO.

À SAVOIR

Croisière de 8 jours/7 nuits, de mars à décembre.

Coût : À compter de 2285 $/pers. À vérifier sur le site, différentes promotions proposent de bons rabais, tout principalement pour mars et avril.

L’ajout d’un circuit de trois jours à la découverte du Caire fait grimper le prix à 3946 $. Mais c’est pour voir les pyramides, le tombeau des Rois et autres splendeurs.

Info : croisieurope.travel ou dans toutes les agences du Québec qui vendent des croisières.

Notre collaboratrice était l’invitée de CroisiEurope.

LE MOINS

Cette croisière n’est pas recommandée aux personnes à mobilité réduite. La plupart des visites se font à pied, sur des terrains irréguliers, rocheux, caillouteux ou sablonneux. Quant au navire, il ne possède pas d’ascenseur.

LE PLUS