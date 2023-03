Des finales de saison et de grandes finales pour 12 séries québécoises

La saison d’hiver de nos séries tire à sa fin. C’est le moment des suspenses. C’est aussi, dans certains cas, le moment de faire nos adieux à quelques personnages dont les décors se démontent et les portes se ferment. Avant-goût de ce que la semaine nous réserve.

L’Échappée

En sept saisons, on ne peut pas dire qu’à Sainte-Alice la vie a été un long fleuve tranquille. Des intrigues, il y en a eu. Les personnages ont vécu des drames, des deuils. On nous promet de clore la série d’une façon lumineuse. L’accent serait mis sur Jade, Claudie et Manu. La première, heureuse et résiliente malgré l’abandon de sa mère, a vu sa vie chamboulée en apprenant ses origines puis en faisant aveuglément confiance à un chef sectaire. Renouera-t-elle avec son beau Xavier? La seconde a toujours eu un côté rebelle. Héritage d’une mère voleuse et d’un père meurtrier. Elle s’est cherchée longtemps. Arrivera-t-elle à réaliser ses propres rêves ? Le troisième a passé une grande partie de sa jeunesse à L’Échappée. Il prouve que le soutien de gens qui croient en nous peut changer le parcours d’une vie. Même quand on est pucké, qu’on n’a pas eu de chance et que tout semble irrécupérable. L’Échappée ferme ses portes sur une lueur d’espoir.

Grande finale lundi 20 h à TVA

Les moments parfaits

Le clan Thomas a eu ses hauts et ses bas, mais est toujours resté uni. C’est jour de mariage pour Louis et Annie. Un mariage qui ne se déroulera pas comme prévu. C’est aussi jour de mariage pour Geneviève. De son côté, le doute s’installe. A-t-elle toujours Philippe en tête ? Et qu’en est-il de la grossesse d’Isabelle? Est-ce que tout est sous contrôle? On peut aussi se demander si Catherine et Alex retisseront des liens.

Dernier épisode mercredi 20 h à TVA

Hôtel

Rien ne va plus pour Victoria. Elle rencontre son médecin afin de comprendre ce qui ne va pas. C’est peut-être l’occasion pour son fils, Guillaume, de la déclarer inapte et de prendre, comme il l’a toujours souhaité, la direction de l’hôtel. C’est en droguant sa mère qu’il atteint tranquillement ce but. Autre être machiavélique, Steeve sera l’objet d’une opération policière qui risque d’affecter des employés de l’hôtel.

Grande finale jeudi 21 h à TVA

Nous

Camille a fait une énorme découverte. Ses parents lui ont caché une grande partie de sa vie. Son frère jumeau est bien vivant. En gardera-t-elle le secret tel que le demande son père? Pour Alexis, ce sera l’heure des choix. Ses parents ont de grandes ambitions pour lui. Mais caresse-t-il les mêmes rêves? Margaux s’enfonce dans une relation toxique alors que Guillaume se montre très possessif. Et Thibault répond à un rendez-vous galant qui ne tourne pas comme prévu.

Dernier épisode mardi 21 h à TVA

5e rang

Joe est toujours introuvable. Étant donné son état de santé, toute la ville s’active afin de le retrouver. L’étau se resserre sur l’enquêteur Lamoureux qui, suite à son interrogatoire, ne semble pas si innocent dans le meurtre de Mylène, cette jeune technicienne animalière en fuite qui semblait cacher un délicat secret. Marie-Luce et Marie-Jeanne vont-elles être capables de ne pas dévoiler l’identité de celui qui a tué Lucas? Par ailleurs, Kim et Jean-Michel semblent se rapprocher. A-t-il fait ses preuves pour la reconquérir?

Dernier épisode lundi 20 h sur ICI télé

La confrérie

Simon a encore pris beaucoup de risque dans cette deuxième saison. Cette fois-ci, Caroline était au courant. Mais le couple subit le chantage de Francis Roy et n’a pas l’argent qu’il exige. Ils ont aussi Daniel sur le dos et tous les membres de la Confrérie. Même Patrice n’est plus d’un grand soutien, manipulé par Clarisse et la Confrérie. On nous promet une finale pleine de rebondissements.

Dernier épisode lundi 19 h 30 sur Noovo

L’œil du cyclone

Isabelle poursuit les préparatifs pour le mariage de sa mère. Entre Mathieu et Isabelle, ça devient sérieux. Il prend de plus en plus de place. Il a hâte de la présenter à sa famille. Jade s’investit dans le bénévolat. Et c’est le grand jour pour Louise et Michel. Est-ce que tout sera à la hauteur des attentes de la mariée?

Dernier épisode le 3 avril 19 h 30 sur ICI télé

À cœur battant

Marilyn devra passer devant le juge. Il statuera sur l’avenir de son bébé alors que sa belle-mère la discrédite et manigance pour l’avoir. Christophe insiste pour que M. Lazic raconte son histoire. Gabrielle acceptera-t-elle de l’écouter? On en découvre un peu plus sur la procureure dont le père a été emprisonné il y a 20 ans. Édith déménage, ce qui fait ressurgir de troublants secrets du passé. Patrick est là pour aider sa mère, mais il reste tant de choses qui ne sont pas réglées chez les Lallier.

Dernier épisode mardi 20 h sur ICI télé

Contre-offre

Malgré l’insistance de Rose, Marcel roucoule toujours auprès de sa Mireille. Mais au bureau, il se sent exclu n’ayant pas été mis au courant de la relation de Christine avec le fameux Marc Huard. Pourrait-il décider de quitter l’agence? Daphnée découvre que Marie-Lune n’est plus une petite fille. Jade retrouve le célibat. Bien que très carriériste, Christine souhaite être maman. Est-ce que ça sera un projet en solo ou pourrait-elle se laisser convaincre par une ancienne flamme?

Dernier épisode mardi 19 h 30 sur Noovo

Léo

Les fidèles partenaires d’affaires, Léo et Chabot, partent faire une virée en camion. Mais comme rien n’est simple, un bruit de moteur retarde leur périple. Le célèbre camion bleu pourrait-il finir sa route à la cour à scrap? C’est l’heure des bilans pour Léo qui repense à ses choix et à son avenir.

Dernier épisode mercredi 21 h à TVA

Alertes

Les recherches se poursuivent pour trouver Léa. Le temps commence à presser pour la retrouver vivante. Au QG, on prépare une opération filature. Cindy est très impliquée émotivement. Mais aucun risque ne doit être pris. Maintenant que Manuel a été viré de l’escouade, Lily-Rose sera-t-elle prête à se reconstruire à la suite de son agression? Renaud a toujours été là pour elle et Pascal sent qu’il perd pied face à cette situation. Est-il jaloux ou parano?

Dernier épisode le 3 avril 21 h à TVA

Le bonheur

Sujet d’actualité s’il en est un: un inspecteur du gouvernement débarque puisque le terme «bed & breakfast» n’est pas français. Est-ce tout ce qui cloche à la maison? Mélanie a besoin d’avoir de bons arguments pour garder le gîte. François, de son côté, se rend au chevet de son ami et ex-collègue Daniel qui ne va pas bien du tout. Comme rien ne tourne rond, François sera-t-il forcé de retourner à l’enseignement pour survivre?