Des incitatifs pour demeurer sur le marché du travail plus longtemps

Demeurer sur le marché du travail après 60 ans vaut-il la peine ? Ces incitatifs pourraient vous encourager à le faire.

À partir de 60 ans, si vous travaillez encore, vous aurez droit au crédit d’impôt non remboursable pour prolongation de carrière (Québec). Entre 60 et 64 ans, le montant maximal du crédit est de 1500 $ et il s’élève à 1650 $ à 65 ans.

Mais ce n’est pas tout, car il est possible de bonifier ses rentes publiques en restant plus longtemps sur le marché du travail. De plus, dans son dernier budget, le gouvernement provincial a inclus quelques nouveautés intéressantes à connaître.

Bonifier ses rentes publiques

Tout d’abord, il faut savoir que même si vous êtes retourné sur le marché du travail après avoir réclamé vos rentes du gouvernement, le montant du Régime des rentes du Québec (RRQ) reçu ne sera pas amputé, quels que soient vos autres revenus.

En revanche, il existe un seuil de récupération pour la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV), ainsi que pour le Supplément de revenu garanti (SRG).

Hadi Ajab, planificateur financier indépendant et représentant en épargne collective rattaché aux Services en placements PEAK, rappelle que l’on peut demander le RRQ dès l’âge de 60 ans, mais que dans ce cas vous serez pénalisé.

« On perd 7,20 % du montant par année avant 65 ans. Par exemple, si vous deviez toucher 1000 $ à 65 ans, à 60 vous ne recevrez que 640 $. Inversement, si vous retardez après 65 ans, vous bonifiez le montant de 0,70 % par mois de report. Si vous attendez 70 ans, vous pourriez recevoir 1420 $ au lieu de 1000 $ à 65 ans », illustre-t-il.

Retarder sa Pension de la sécurité de la vieillesse après 65 ans présente aussi des avantages : 0,60 % de plus par mois de report, pour un total de 36 % supplémentaires si vous attendez 70 ans.

Le Supplément à la rente de retraite

Si vous travaillez tout en touchant le RRQ, alors vous pourrez vous prévaloir du Supplément de rente de retraite.

Cela signifie qu’à partir de 3500 $ de revenus, vous allez recommencer à cotiser au Régime des rentes du Québec.

« Dans ce cas, vous recevrez le Supplément de rente de retraite. Il sera versé le 1er janvier de l’année suivant celle où vous avez recommencé à cotiser. Il n’y a pas de demande à effectuer, le versement est automatique », mentionne Hadi Ajab.

Pour avoir un exemple chiffré de ce que peut représenter le Supplément de rente de retraite, visitez cette page : www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/Pages/supplement_rente_retraite.aspx

Combien restera-t-il dans vos poches ?

Le montant additionnel de revenus qui restera dans vos poches dépendra notamment de vos autres revenus et de plusieurs autres facteurs : célibataire ou en couple, âge, situation du conjoint, etc.

Hadi Ajab recommande d’utiliser l’outil que le ministère du Revenu du Québec met à la disposition des contribuables, lequel effectuera les calculs en tenant compte de la fiscalité au palier provincial et au palier fédéral, ainsi que les crédits d’impôt.

Cet outil est accessible à l’adresse suivante : www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/revenu-travail-retraite-fr.asp

Le dernier budget déposé par le gouvernement du Québec donne également un nouveau choix aux travailleurs d’expérience.

« Une personne de 65 ans et plus qui est encore sur le marché du travail tout en touchant le RRQ ou le Régime de pensions du Canada peut cesser de verser des cotisations au RRQ sur les revenus gagnés en emploi », indique Hadi Ajab.

Cet arrêt de cotisation est applicable à la fois pour le salarié et pour l’employeur.

« Cela demeurera en vigueur aussi longtemps que le travailleur le souhaitera, car il pourrait aussi choisir de recommencer à cotiser. Mais l’obligation de cotiser au RRQ cessera obligatoirement à compter de l’année où il atteindra son 73e anniversaire », ajoute le planificateur financier.

Pour arrêter de cotiser, le salarié de 65 ans et plus devra remplir un formulaire qu’il remettra à son employeur. Ce dernier n’aura plus à retenir sa part des cotisations sur le salaire de l’employé.

On peut également choisir de cesser de cotiser au RRQ si on est travailleur autonome. Il faudra le mentionner au moment de la production de sa déclaration de revenus.