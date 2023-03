Maillé Arbour, Suzanne





Au Vitas Inpatient Hospice Unit de Delray Beach, Floride, Madame Suzanne M Arbour est décédée après une longue et pénible maladie le 26 février dernier à l'âge de 88 ans. Suzanne était la fille de feu Laurendo Maillé et de feu Cécile Dumouchel. Elle laisse dans le deuil son époux Docteur Pierre Arbour.Suzanne Maillé fit ses études au Québec et obtint un Baccalauréat en traduction de l'Université de Montréal. Elle travailla par la suite comme secrétaire de direction et dans le domaine du courtage. Au début des années 80, Pierre et Suzanne s'établirent à Temple, Texas où Pierre ouvrit son cabinet d'oto-rhino-laryngologie. À sa retraite en 2001, ils déménagèrent à Boynton Beach.Suzanne laisse dans le deuil ses nièces Carole Myles et Lisa Maillé, filles de feu Jean Maillé, son frère; un beau-frère Jacques Arbour et une belle-soeur Thérèse Arbour-Bertrand, ainsi que nièces et neveux de la famille Arbour, de même que des cousins et cousines.Les cendres de Suzanne seront ultérieurement inhumées dans le lot familial au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal.Vous pouvez faire parvenir vos condoléances au