DELISLE, Ginette



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Ginette Delisle survenu à Montréal le samedi 18 mars 2023 à l'âge de 70 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit Delisle et Isabelle Sabourin, ses frères et soeurs Ghislaine, Micheline, Francine, Serge, Danielle, Manon, Christian et Dominique ainsi que leurs conjoints et conjointes, ses petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, aucune funérailles ne seront célébrées.Des dons en sa mémoire peuvent être faits à la Fondation des maladies du coeur du Québec.