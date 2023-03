LEMIEUX, Armand



À Terrebonne, le 19 mars 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Armand Lemieux.Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane Rouleau, ses filles Nathalie (Marco) et Manon, ses petits-enfants Alexi et Maxime Boisvert, sa famille: Jeannette, Rita, Richard, François, André, Johanne et sa belle-soeur Aurore, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 01 avril 2023 à compter de 15h30 au(boul. Ste-Foy), LONGUEUILPropriétaire Rive-Sud: Robert Cenac 450 443-6667 |Une liturgie de la Parole sera célébrée à 17h30 au salon.