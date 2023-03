ARCHAMBAULT, Jacques



À Montreal, le 14 mars 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé paisiblement M. Jacques Archambault, au CHSLD Jean-De La Lande. Il était le fils de feu Égide Archambault et feu Cécile Forest et frère de feu Ariane (feu Jean-Claude).Il laisse dans le deuil son frère André G. (Catherine), ses neveux et nièces Élise (Maxime), Francis (Bridget), Marie-Claude (feu Alain) ainsi que plusieurs amis importants.La famille accueillera les parents et amis le samedi 1er avril 2023 de 13h30 à 17h au complexe funéraire:Une courte célébration aura lieu ce même jour à 17h en salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Jean-De La Lande, et particulièrement le personnel du 5e étage, pour les excellents soins prodigués au cours de son séjour.Au lieu de fleurs, un don à la fondation Parkinson Québec serait apprécié en la mémoire de Jacques Archambault.