En route pour une belle saison des sucres au Québec

Tous les indicateurs pointent vers une belle saison des sucres pour les acériculteurs du Québec qui aimeraient atteindre les chiffres de l’an dernier, qui s'est avérée le record de récolte de sirop d'érable de tous les temps.

«Le début de saison se passe bien. C’est un début de saison hâtif dans la majorité des régions du Québec, même au Bas-Saint-Laurent où ils sont habitués d’avoir des récoltes autour du 20 mars, ils ont commencé à faire du sirop depuis deux semaines », se réjouit Joël Vaudeville, directeur des communications corporatives pour les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

Il espère battre le record de l'année dernière, alors que plus de 211 millions de livres de sirop d’érable ont été produits dans la province.

Il explique que certaines érablières montrent déjà un bon rendement, notamment dans le sud du Québec, près de la frontière américaine. De plus, l’eau d’érable récoltée présente une concentration de sucre plus élevée, un signe très encourageant pour une bonne cuvée.

Toutefois, M, Vaudeville est loin de crier victoire puisque les températures auront encore une fois un impact majeur sur les récoltes et la ligne est mince entre une bonne et une mauvaise année.

«Deux ou trois jours de grosses chaleurs peuvent avoir un impact majeur et gâcher la saison au complet.», précise-t-il.

Formule gagnante

La formule gagnante pour les producteurs : «- 5 et + 5». C’est-à-dire, des températures de moins cinq la nuit et de plus cinq le jour, pour une production maximale.

Les acériculteurs du Québec sont toutefois en attente du Plan directeur ministériel pour le développement de l’acériculture en forêt publique qui devait être déposé à l’automne par le gouvernement du Québec.

«On est très mécontents et on demande à la ministre [des Ressources naturelles et des Forêts Maïté Blanchette Vézina] d’intervenir rapidement. Il y a urgence d’agir », affirme Joël Vaudeville.

Présentement, 20 % de l’ensemble du sirop au Québec est fait dans les forêts publiques et les PPAQ souhaitent augmenter ce chiffre à 30 %.

«On a des projets d’agrandissement d’érablière qui sont sur la glace et on continue à couper sans considération du potentiel acéricole. Ça veut dire qu’il y a de très belles superficies qui pourraient faire du sirop qui se font coupées par l’industrie forestière», déplore M. Vaudeville.

Dans ce dossier, les producteurs ont l’appui de 272 municipalités et de 20 MRC. Ils ont d’ailleurs fait une sortie publique sur le sujet au milieu du mois de mars.

«Un consensus est en train de naître au Québec. L’érable ne doit pas être traité comme n’importe quel arbre. Il occupe une place particulière dans notre culture et notre économie», avait alors déclaré Luc Goulet, président des PPAQ.

D’ailleurs, 85 % du sirop fait au Québec est exporté dans une soixantaine de pays, dont ceux de l’Asie. La Belle Province est responsable de 72 % de toute la production mondiale.

Nombre d’entreprises en production de sirop d’érable par régions au Québec

Chaudière-Appalaches 3176

Bas Saint-Laurent/Gaspésie 552

Estrie 822

Centre-du-Québec 742

Montérégie 513

Capitale nationale, Saguenay/Lac-Saint-Jean 185

Laurentides, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue 171

Mauricie 78

Lanaudière, Laval, Montréal 139

(Source : Rapport 2020-2021 des Producteurs et productrices acéricoles du Québec)