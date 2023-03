ST-ARNAUD, Jocelyne



À Montréal, le 2 mars, à l'âge de 76 ans, est décédée Jocelyne St-Arnaud, épouse de Gilles Bourdon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Elise Trudeau (Risukè), ses petits-enfants Jun, Yukio et Nikkô, son frère Gaétan (Jeannine), ses soeurs Lucie (feu Robert) et feu Lise (Claude), son filleul Mathieu, ses nièces Nathalie, Virginie et Catherine ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage le samedi 1er avril de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h auT : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 20 h en la chapelle du complexe funéraire.