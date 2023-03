Homosexualité: la coalition des intolérants

Le Parlement de l’Ouganda s’est distingué cette semaine. Les élus, dans une écrasante majorité, ont adopté une des lois les plus dures au monde à l’égard de l’homosexualité. Pas de quoi, vu d’ici, en être fier.

L’intolérance envers l’homosexualité en Ouganda est une vieille affaire. Déjà en 2014, un tribunal ougandais avait bloqué un projet de loi visant à punir les relations homosexuelles de peines de prison à vie. Ils sont peu nombreux à placer leurs espoirs dans un veto du président Yoweri Museveni, lui qui, récemment encore, affirmait : « Les homosexuels sont des écarts par rapport à la normale. Les pays occidentaux devraient arrêter de faire perdre le temps de l’humanité en essayant d’imposer leurs pratiques aux autres. »

Tout est dans la nuance, et ce dernier projet de loi n’en contient aucune. Les propriétaires d’immeubles, par exemple, risquent d’être emprisonnés si leurs locaux sont utilisés comme « bordel » pour des actes homosexuels ou toute autre activité de défense des droits des minorités sexuelles. « Bordel », c’est-à-dire ?

N’Y PENSEZ MÊME PAS !

Les médias et les journalistes pourraient désormais être condamnés à des peines d’emprisonnement pour avoir publié, diffusé ou distribué tout contenu « favorisant l’homosexualité ».

Favorisant... ? Plus terrifiant encore, non seulement les députés ougandais veulent interdire les actes homosexuels, ils veulent interdire de s’identifier comme membre de la communauté LGBTQ+. Et les amis, les membres de famille et même les membres d’une communauté, d’un village, auraient désormais le devoir de rapporter aux autorités les individus soupçonnés de relations homosexuelles.

Une intransigeance qui ne se limite malheureusement pas à l’Ouganda : plus d’une trentaine de pays africains ont aussi adopté des lois interdisant les relations sexuelles entre individus de même sexe, et, à la grandeur de la planète, 69 États répriment, de différentes façons, l’homosexualité.

Le commentaire du président ougandais, comme quoi ce sont les Occidentaux – obsédés par les mœurs sexuels – qui veulent imposer leurs valeurs au reste du monde, a des échos partout dans le monde, surtout dans les pays soumis à des régimes conservateurs, prétendant défendre des valeurs traditionnelles.

BEAUCOUP À FAIRE

En Afrique, en Asie, mais aussi en Europe. Fidesz, le parti de Viktor Orban, le premier ministre ultraconservateur de Hongrie, a remporté plus de 50 % des voix aux élections législatives d’avril 2022 avec une campagne centrée sur la lutte à « l’idéologie LGBT ».

En Russie, Vladimir Poutine en a fait un cri de guerre. Non seulement la Russie combat l’Ukraine sur les champs de bataille, mais aussi les valeurs de l’Ouest et les droits homosexuels qu’il a décrits comme du « satanisme pur ».

Fin janvier, le pape François, dans une entrevue à l’Associated Press, s’était opposé aux lois criminalisant l’homosexualité. « Être homosexuel n’est pas un crime, mais une condition humaine. » Une déclaration accueillie froidement au sein de l’Église catholique africaine.

Au Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique, l’Association chrétienne nigériane, grand regroupement protestant, a menacé de sanctionner toute église qui ferait preuve de tolérance à l’égard des relations entre personnes de même sexe.

Même si les églises ne sont plus des lieux de refuge, il reste encore beaucoup de travail de conscientisation, d’acceptation à accomplir.

Nigeria

Le Code pénal prévoit une peine de 14 ans de prison, mais la peine de mort peut être appliquée dans les 12 États du nord qui appliquent la charia.

Afrique du Sud

Seul pays d’Afrique qui reconnaît le mariage homosexuel, l’union civile et l’adoption.

Égypte

L’homosexualité n’est pas un crime, mais les homosexuels sont fréquemment arrêtés et accusés de débauche, d’immoralité ou de blasphème.

Somalie

Bien que le Code pénal prévoie une peine de prison pouvant aller jusqu’à 3 ans, la peine de mort peut être prononcée en vertu de la charia.

Pays où la loi prévoit la peine de mort pour relations sexuelles entre adultes de même sexe

Arabie saoudite

Iran

Mauritanie

Nigeria

Yémen

Brunei

Pays où la peine de mort peut être appliquée même si la loi n’en dit rien