Il faut encore un 3e lien (et il en faudrait un depuis longtemps)

Qu’est-ce qui se passe avec les élus caquistes censés défendre jusqu’au bout la pertinence d’un tunnel Québec-Lévis incluant des voies pour les véhicules ? Leur conviction semble s’être évaporée après le scrutin.

« Les gens sont de plus en plus tannés de se faire dire : “vous n’en avez pas besoin !” Viens donc dans notre région, te placer en ligne le matin ou le soir... Tu me le diras après ça, que je n’en ai pas besoin, de troisième lien. »

Ces paroles combatives ont été prononcées par Bernard Drainville, en septembre, alors qu’il courtisait l’électorat de la Rive-Sud pour redevenir député.

L’emplacement de la conférence de presse avait été soigneusement choisi pour la vue imprenable sur le Château Frontenac, de l’autre côté du fleuve qu’il faut contourner pour accéder au centre-ville de Québec.

Drainville, rompu au « parler franc » avait été particulièrement flamboyant.

« On demande aux gens de la grande région de Québec de nous donner un mandat fort pour le réaliser le troisième lien », avait-il asséné.

Après l’élection, le fait que François Legault ait confié les rênes du projet contesté à sa vice-première ministre de confiance, Geneviève Guilbault, envoyait un signal pour la concrétisation de l’engagement phare de la CAQ.

Et ce, même si l’absence d’étude récente avait donné du fil à retordre au premier ministre pendant toute la campagne.

Des données tièdes

En début d’année, les chiffres du MTQ ont rendu inconfortable l’état-major caquiste.

En semaine, en novembre, on enregistrait une baisse de 13 % du débit de circulation sur les ponts reliant Québec et Lévis par rapport à la même période en 2019.

Pourtant, des hausses étaient enregistrées dans d’autres secteurs de Québec, signe que malgré le télétravail, la dense circulation reprenait ses droits.

Au gouvernement, on soutient qu’il existe une réelle difficulté à obtenir des projections quant à l’achalandage futur des ponts, bêtement construits côte à côte.

Est-ce que la diminution de débit observée se maintiendra ? L’impact du travail à la maison va s’estomper, ou pas ?

C’est ce que le gouvernement veut savoir avant de plonger.

Pendant que le temps passe, les risques de coûts plus élevés s’accentuent.

La suggestion de la Santé publique d’éviter tout projet augmentant le débit routier dans Limoilou et la basse-ville doit être prise en compte.

Un réel besoin

Il demeure toutefois complètement contre-intuitif de devoir faire un détour en fer à cheval de 28 km entre le centre-ville de Lévis et la colline Parlementaire de Québec, par exemple.

C’est une situation absurde qu’endurent les citoyens de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches depuis toujours.

Leurs besoins sont regardés de haut par bien des observateurs de la métropole.

Le troisième lien, il devrait exister depuis longtemps.

Il n’y a pas d’autre pôle urbain aussi mal pourvu.

Il faut une offre de transport en commun rapide digne du 21e siècle.

Puis, pour de multiples raisons de transport, de livraison, de sécurité, de besoins familiaux, il faut aussi que les deux rives soient accessibles avec plus de fluidité en véhicule.

Maintenant, où est Bernard Drainville ? Pourquoi le ministre de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, ne peut-il se faire rassurant ?

Pourquoi la ministre Guilbault a-t-elle soigneusement évité de parler de véhicules, mercredi ?

Une source gouvernementale nous assure que, malgré les apparences, le projet n’a pas changé. Que le projet de bitube constitue toujours « l’orientation ».

Si c’est le cas, ça ne paraît pas...