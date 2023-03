Importantes quantités de stupéfiants et d’armes saisies sur la Rive-Nord et en Montérégie

Le Service de police de Laval (SPL) a tenu à informer la population de l’intervention qui a été effectuée le 21 mars dernier, dans laquelle elle a procédé à l’arrestation de deux individus reliés à des infractions en matière de stupéfiants.

Lors de cette opération, deux perquisitions ont respectivement été effectuées sur la Rive-Nord ainsi qu’en Montérégie, permettant la saisie de plusieurs armes à feu de même que d’une grande quantité de drogues.

La division du crime organisé, assistée de plusieurs escouades du SPL, a également participé à cette intervention.

En décembre 2022, les enquêteurs de l’escouade du Crime organisé ont entamé une enquête concernant la vente de stupéfiants. Des informations ont permis de cibler deux individus opérant sur la Rive-Nord ainsi que sur le territoire lavallois. À l’issue de cette enquête, des mandats d’arrestations et de perquisitions ont été obtenus pour deux résidences et un véhicule. Ces opérations à grand déploiement qui ont eu lieu à Saint-Hyacinthe et à Bois-des-Fillion ont nécessité l’assistance de plusieurs escouades du SPL.Bilan des perquisitions

Armes à feu

Pistolet 9mm, avec munitions dans le chargeur;

Pistolet à air comprimé;

1 arme longue à air comprimé;

1 pistolet à impulsion électrique 800 type;

Munitions de calibre .32;

Munitions de calibre .12.

Stupéfiants

843,17 gr de cocaïne;

Emballage de kilo de cocaïne, vide contaminé de poudre blanche;

13,52 gr de crack;

421,58 gr de concentré solide de cannabis;

388,44 gr de cannabis;

496 comprimés de méthamphétamine;

51,3 gr de tabac en vrac;

204,88 gr de résine de cannabis emballés en petits ballots.

Autre saisie

10 665 $ en devise canadienne;

Un véhicule d’une valeur de 9 000 $.

Arrestations et comparutions

Alexandre Duval, âgé de 31 ans, fait face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession d’armes et de recel. Simon Mathieu Therrien-Guay, âgé de 27 ans, fait quant à lui face à des accusations de possession simple de stupéfiants et de non-respect de conditions. Les deux suspects demeurent détenus à la suite de leurs arrestations.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie lavalloise contre le phénomène de violence urbaine liée aux armes à feu qui comprend une série d’actions concertées et coordonnées visant à maintenir l’ordre public et à rehausser le sentiment de sécurité des citoyens de Laval. Ces efforts sont en cohérence avec la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée CENTAURE, qui a pour mandat d’assurer une pression sur le crime organisé et lutter contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec.

Toute personne qui aurait de l’information concernant la vente de stupéfiant et la possession d’armes à feu peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne Info-Police au 450-662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-221212-065.