«Jour de merde» de Kevin T. Landry: une comédie noire à l’humour décalé avec Réal Bossé

Réal Bossé ne s’est pas fait prier pour incarner un psychopathe vivant seul au milieu du bois dans la comédie noire Jour de merde, premier long métrage du jeune réalisateur Kevin T. Landry, un admirateur avoué du cinéma des frères Coen. «Je n’haïs pas ça, jouer ce genre de personnage», avoue l’acteur en riant.

Mine de rien, Réal Bossé commence à collectionner ce genre de rôles. Dans le thriller Jusqu’au déclin, sorti sur Netflix il y a trois ans, l’acteur de 60 ans se glissait dans la peau d’un survivaliste qui pétait les plombs pendant un camp de formation tournant à la catastrophe. C’est d’ailleurs en voyant Bossé interpréter ce personnage dérangé que Kevin T. Landry a senti qu’il serait parfait pour donner vie au psychopathe de son film.

«Le nom de Réal avait déjà été évoqué pour le rôle, et je trouvais que c’était une bonne option, mais c’est vraiment quand je l’ai vu dans Jusqu’au déclin que j’ai eu la confirmation qu’il serait parfait pour mon film. Cette espèce de folie dans le regard du personnage, c’est exactement ce que je recherchais pour le rôle», a souligné Kevin T. Landry, en entrevue au Journal.

Le film Jour de merde porte drôlement bien son titre. On y suit la journée d’enfer vécue par Maude (Ève Ringuette), une mère monoparentale qui se fait manger la laine sur le dos par tout le monde autour d’elle, dont sa patronne condescendante, son fils adolescent et le père de ce dernier.

Engagée pour réaliser des entrevues avec des gens qui ont gagné à la loto, Maude doit se rendre ce jour-là au milieu de la forêt pour interviewer un certain Gaétan (Réal Bossé), qui a attendu la date limite pour réclamer son lot de 7 millions. Elle découvrira rapidement que le nouveau millionnaire semble tenir plus à son anonymat qu’à sa nouvelle fortune.

«J’ai voulu prendre un personnage de mère monoparentale, qui a déjà de la misère dans la vie, et la mettre dans un univers absurde où rien n’a du sens, explique Kevin T. Landry. Comme plusieurs mères qui en prennent trop sur leurs épaules, elle se fait continuellement manger la laine sur le dos et elle accumule les frustrations. Mais qu’est ce qui va se passer le jour où tout cela va éclater?»

L’influence de Fargo

Kevin T. Landry ne s’en cache pas : l’influence du cinéma des frères Coen a servi de moteur pour l’écriture de son premier long métrage.

«Je me suis beaucoup inspiré de Fargo et des personnages des frères Coen, résume-t-il. Ce sont des personnages qui me font triper. Ils sont décalés, un peu à côté de la “track”. Je trouve que ce sont les personnages qui sont les plus intéressants à écrire.»

Le cinéaste souligne que Réal Bossé a été d’une aide précieuse pour l’écriture du film.

«Au-delà de ses talents d’acteur, je me suis servi aussi de lui pour son expérience comme scénariste, explique-t-il. Je me souviens d’un matin du 24 décembre où on s’est jasé du scénario pendant plusieurs heures. Je m’étais un peu perdu dans les différentes réécritures du scénario et cette discussion avec Réal m’a permis de retrouver c’était quoi le premier instinct du film. Ç’a sauvé le projet!».

Réal Bossé dit pour sa part aimer travailler avec les jeunes réalisateurs.

«Moi, ce qui m’intéresse, c’est de rencontrer du nouveau monde, insiste-t-il. Je trouve que c’est comme ça qu’on apprend le plus. C’est le fun de se faire brasser un peu. Retomber dans des vieilles pantoufles confortables, ça m’intéresse moins.»

♦ Jour de merde prend l’affiche cette fin de semaine.