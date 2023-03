La carrière de Stéphane Rousseau en 5 photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs

Alafolix le Gaulois

Photo fournie par Pathé Distribution

Reconnu grâce au film de Denys Arcand Les Invasions barbares, dans lequel il incarne Sébastien le fils de Rémy, mourant (Rémy Girard), Stéphane a eu la chance de jouer aux côtés d’un autre grand acteur en 2008, Gérard Depardieu, dans la seconde adaptation ciné de la célèbre bande dessinée Astérix aux Jeux olympiques.

Déjà 25 ans de métier

Photo d'archives

Stéphane se prêtant au jeu de notre photographe en 2005. Le métier n’avait plus de secret pour lui, qui avait débuté dès l’âge de 13 ans dans les cabarets aux côtés de l’humoriste Roméo Pérusse. Il entamait cette année-là la tournée Rousseau–One man show en France et en Belgique, spectacle qui sera un énorme succès.

Se mettre à nu

Photo d'archives

Eh oui ! Il a fait ça. Avec son ami l’humoriste français Franck Dubosc lors du gala Juste pour rire qu’ils animaient en 2003, Stéphane et son acolyte étaient apparus en costume d’Adam pour les besoins d’un numéro comique. Il faut dire qu’avec des corps comme ceux-là, il n’y avait pas de quoi être gênés.

De Rico à Éric

Photo d'archives

Sur scène, l’humoriste a joué une panoplie de personnages, dont son célèbre Rico Chico (photo), Madame Jigger et Scott Towel. À la télé et au cinéma le comédien a défendu plusieurs rôles, dont celui comique de Bo Bellingsworthhh dans Le cœur à ses raisons. Il incarne aujourd’hui Éric, un rôle beaucoup plus sérieux dans STAT.

Il y a trente ans !

Photo d'archives

Hiver 1993. Cette année-là, Stéphane, 27 ans, qui co-animait Les 2 pistons avec Mario Lirette à CKMF, remportait au gala de l’ADISQ le prix du Meilleur spectacle d’humour, dans lequel régnait Madame Jigger. Il s’était fait remarquer cinq ans plus tôt en imitant une foule de personnages de dessins animés lors d’un gala Juste pour rire.

♦ On retrouve Stéphane Rousseau dans la quotidienne STAT dans la peau de l’emphatique préposé aux bénéficiaires, Éric Perron. Il fait oublier l’humoriste au profit du comédien aux côtés d’Isabelle Clément, Geneviève Schmidt et tous les autres. En semaine 19 h sur Ici Radio-Canada Télé.

♦ Stéphane a récemment lancé sa biographie intitulée Famille royale. Truffée d’anecdotes, cette bio crue et lucide raconte sa jeunesse peu ordinaire.

♦ L’humoriste a été l’un des panélistes-enquêteurs de l’émission Chanteurs masqués qui reviendra à l’automne prochain, à TVA.

♦ Le comédien incarne le psychologue Richard L’Arrivée dans la série Sans rendez-vous d’Ici Radio-Canada télé. Il participe aussi à la comédie à sketchs Club Soly, d’Arnaud Soly. À revoir sur noovo.ca.

♦ Stéphane est narrateur et consultant aux textes de La vie secrète des animaux. Sur Ici Explora ou en rattrapage sur

tou.tv.

♦ Artiste multidisciplinaire, Stéphane est aussi dessinateur et peintre. Voir ses œuvres à stephanerousseau.com.