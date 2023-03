«Le Club des dames d’argent, Après»: retomber dans la réalité post-pandémie

Dernier volet d’une trilogie qui a gagné le cœur de nombreux lecteurs, Le Club des dames d’argent, Après raconte ce qui arrive aux huit amies du club, grandes lectrices sexagénaires, solidaires, après la pandémie et le confinement dans leur immeuble en copropriété. Après avoir «survécu» à plusieurs mois difficiles, le retour à la «liberté» sera-t-il de tout repos? Peut-être pas!

Comme dans les deux premiers tomes, qui ont connu beaucoup de succès, chaque chapitre évolue autour d’un livre au programme du cercle de lecture des huit femmes. Cette fois, elles se pencheront sur les écrits de Richard Bach, Miguel Ruiz, Marcia Pilote, Fabrice Midal, Christine Michaud et Nicole Bordeleau, entre autres. Le développement personnel est donc au premier plan.

Dominique Drouin a bien aimé son aventure d’écriture auprès de ces femmes émouvantes, authentiques, présentes pour elles quand tout va bien et quand tout va mal. De belles amitiés, un groupe tissé serré, de l’action et une histoire ancrée dans la réalité.

«J’ai aimé le tome 3. Les personnages sont incarnés, je les connais bien, partage-t-elle. C’est vraiment facile de se replonger dans leur psychologie. L’action me venait beaucoup plus facilement et je savais que je concluais une histoire. Je voulais que les dames retombent dans la réalité, après la pandémie.»

Référence au présent

L’atterrissage post-pandémie ne se fait pas en douceur dans le club puisque le roman s’ouvre sur une tragédie: il y a mort d’homme. D’où vient cette idée?

«Après la pandémie, les gens sont plus nerveux. Il y a plus de violence et je voulais illustrer ça, raconte-t-elle. Je ne voulais pas qu’on finisse avec des madames qui tricotent et qui sont donc bien sur leur petit nuage. Je voulais qu’elles reprennent la vie, comme tout le monde.»

«Le drame secoue tout le monde, mais chacune, à sa façon, trouve un nouvel équilibre après ça.»

Il y a beaucoup d’action dans le roman qui fait référence au contexte social post-pandémie et à l’actualité.

Thèmes délicats

Dominique Drouin a choisi les livres du club de lecture des huit femmes de manière à pouvoir aborder des thèmes délicats : la solitude, les peurs, la mort, le pardon et la résilience.

«La mort est une réalité incontournable. Quand tu fais face à la finitude de la vie, ça te fait réaliser la chance que tu as d’être là, dit-elle. Ça te fait te sentir vivant, quelque part.»

«Le vieillissement est notre dernier passage de vie. Il y a de la solitude, il y a une réflexion. Mais si tu y fais face, tu as une qualité de vie. Tu te sens vivant.

«Je ne voulais pas éviter le fait que la vie a une finitude. On a une date de péremption, et qu’est-ce que tu veux, c’est la réalité. Mais je voulais en même temps que ça nourrisse la réflexion. Que ce ne soit pas quelque chose de négatif, mais quelque chose de porteur.»

C’est aussi comme ça que Dominique Drouin a construit les différentes histoires.

«Quand tu vieillis, tu affrontes le fait que ta vie va finir à un moment donné et profites-en. Réfléchis à savoir si chaque coup que tu fais est un bon coup. T’as plus le temps de gaspiller ton temps. Tu réfléchis un peu plus profondément.»

La pandémie a fait office de rappel, croit-elle.

«Je trouve que ça a fait réfléchir bien du monde. Et d’autant plus les femmes de ma génération. La solitude fait partie de cette réflexion. Tu ne peux pas réfléchir sérieusement si tu ne prends pas un peu de recul. Au fond, c’est précieux, ce que tu décides.»

♦ Dominique Drouin est professeure de scénarisation, autrice et scénariste depuis plus de 30 ans.

♦ Elle a fait ses classes auprès de sa grand-mère, Mia Riddez, en scénarisant avec elle Terre humaine et Le Grand Remous.

♦ Elle a prêté sa plume à plusieurs projets télévisuels comme L’Échappée, Parents malgré tout, Ramdam et Watatatow.

♦ Elle a publié la saga De mères en filles et les romans Julie, Hélène, Réjanne, Alicia, Marie-Pier et Ingrid, compléments à la série télévisée Yamaska, écrits avec Anne Boyer.

EXTRAIT

Fournie par les Éditions Libre Expression

«Elle se souvient enfin de cette personne, contactée il y a quelques mois, sous la recommandation de Denise. Mme Fournier organise bénévolement l’accueil de réfugiés ukrainiens au Québec. Au cours de cette longue conversation, Lise lui avait expliqué que, comme elle n’avait reçu aucune nouvelle du gouvernement pour sa demande de parrainage, elle lui laissait ses coordonnées. Et puis les événements tragiques étaient survenus et lui avaient fait renoncer à son projet. Par la suite, elle s’est plutôt concentrée sur l’obtention de son passeport, en vue de son départ vers les cieux helléniques. De sa voix nasillarde, Mme Fournier la salue sur un ton familier et lui apprend qu’une famille arrivera dès la fin de la semaine à Dorval. Un père, une mère et trois enfants.»