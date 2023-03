Le grand malaise du budget Girard

Tout le monde aime avoir plus d’argent dans ses poches, même quand elles sont déjà suffisamment pleines pour combler tous les besoins. Même quand elles débordent.

Mais est-ce qu’on aime que de plus en plus de gens dépendent de banques alimentaires ?

Des organismes qui eux-mêmes crient famine à la suite du budget Girard, car ils ne recevront que 2 des 24 millions $ dont ils ont besoin pour assouvir la faim.

Est-ce qu’on aime que de plus en plus de gens soient sans logis ou dans une précarité telle qu’ils sont maintenant itinérants, même dans des petites villes ? Même en région.

Est-ce qu’on aime que le gouvernement ne prenne pas les mesures nécessaires pour protéger l’environnement dont dépendent la santé et la sécurité des populations, particulièrement celles de nos enfants ?

Manque de vision

Une fois de plus, on fait fi de solutions structurantes qui permettraient de construire une économie qui réponde aux besoins de la population tout en respectant les limites des écosystèmes.

Mais on se fait dire qu’il n’y a pas assez d’argent pour agir avec ambition.

Et voilà que le gouvernement annonce des baisses d’impôt historiques !

Et des crédits d’impôt à des multinationales, comme Glencore, qui pourrait obtenir des sommes variant entre 75 et 125 millions $ pour des investissements à la Fonderie Horne grâce à un nouveau programme.

Il fait ainsi le CHOIX de se priver de 9,2 milliards $ sur 6 ans. Alors même que les besoins sont criants, que nos services publics craquent de partout et que des défis sans précédent pointent à l’horizon : extrêmes climatiques, vieillissement de la population, impacts de l’intelligence artificielle, instabilité mondiale, etc.

Chacun pour soi

Grâce au budget Girard, mon mari et moi aurons 1627 $ de plus dans nos poches, alors qu’on fait partie des plus privilégiés de la société. Non seulement parce qu’on a des sous, mais aussi parce que nous sommes éduqués, en santé et tellement bien entourés.

Les moins nantis n’auront qu’un minuscule crédit à la solidarité, car ils ne paient pas d’impôt. Ce sont pourtant eux qui en auraient le plus besoin.

Souffrance

Quand je me promène dans nos villes et nos villages, quand je lis les journaux, quand j’entends les histoires d’amis qui travaillent dans nos systèmes de santé et d’éducation, quand je vois ce que subissent les enseignants, les infirmières et tout le milieu communautaire, j’ai l’impression que tout s’effondre.

Les besoins sont immenses et les ressources insuffisantes. Ces gens de cœur tiennent le système à bout de bras et ils sont épuisés. Ils ont besoin de renfort pour réparer le tissu social qui a été altéré par des années d’austérité, puis par la COVID et maintenant par des propos toxiques qui minent la solidarité.

On a besoin d’un projet de société pour nous rassembler. Pour nous donner le goût de prendre soin les uns des autres. Pas par pitié, mais par souci de justice. Par amour d’une société plus grande que nous. Une société belle, parce qu’on décide de la faire belle ensemble.

Parce qu’on a compris que c’est en partageant qu’on est les plus riches et plus heureux !