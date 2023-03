Le vin du samedi

C’est week-end d’anniversaire, alors on décide de se gâter un peu...

Et mon choix s’est arrêté sur cette superbe bouteille de bordeaux. À l’origine, le vin a été érigé au rang de «cru bourgeois exceptionnel». Dans les années 1920, son propriétaire, la famille Cuvelier, décide d’en faire le second vin (non officiel) du grand cru classé Château Léoville Poyferré, qu’il possède aussi. De fait, les deux propriétés cohabitent sur l’appellation Saint-Julien, cette dernière étant réputée pour donner les vins les plus complets du Médoc. On y trouve souvent la finesse des vins de Margaux au sud et la puissance des vins de Pauillac au nord. Puis, en 2009, la famille Cuvelier décide de redonner son indépendance au Château Moulin Riche. Le vin continue de recevoir les mêmes soins que Léoville Poyferré, mais se distingue par son terroir de graves et de sable, ce qui lui apporte une personnalité propre. Ici, le cabernet-sauvignon domine et se marie au merlot, cabernet franc, ainsi qu’à une bonne proportion de petit-verdot (plus de 10%), un cépage qui apporte habituellement de la structure.

Le 2018 se présente telle une gourmandise avec son nez explosif de fruits noirs/rouges, de cacao, de graphite et de grillé. La matière paraît à la fois généreuse et serrée, elle s’articule autour de tanins granuleux et élégants. C’est à la fois puissant et aérien. Finale expansive et légèrement capiteuse. Un bébé qui se livre avec beaucoup de réserve. Le potentiel de garde (10-15 ans) est évident. Si vous souhaitez l’approcher aujourd’hui, prenez soin d’ouvrir la bouteille le matin en retirant un verre (2-3 oz) de manière à « épauler » le vin. Laisser la bouteille (sans le bouchon) à la cave ou dans un endroit frais jusqu’au repas du soir. À défaut, vous pouvez passer le vin en carafe une bonne heure avant le service. Pensez viande braisée ou grillée, quelques frites et des champignons sautés. Le bonheur n’est pas loin!

Château Moulin Riche 2018, Saint-Julien, France

81,00$ - Code SAQ 13348647 – 14,5%

★★★★ $$$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.