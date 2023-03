Les nuages - et un peu de soleil - survoleront le Québec samedi

Les nuages seront à nouveau au rendez-vous sur la partie ouest du Québec en ce samedi matin, et ils devraient faire sentir leur présence sur l’ensemble de la journée.

• À lire aussi: Météo au Québec: jusqu’à 20 centimètres de neige sur certaines régions

• À lire aussi: Météo au Québec: attention au verglas!

En plus de Montréal et ses régions limitrophes, l’Outaouais et une grande partie de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Estrie, la Mauricie et le Centre-du-Québec verront aussi du temps ennuagé. Certaines portions de cette région verront également tomber de la neige, débutant cet après-midi. Le mercure oscillera autour de zéro degré.

Pour Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale, la Haute-Mauricie et le Saguenay - Lac-Saint-Jean, le soleil se fera un peu plus paraître. Il y aura toutefois quelques nuages en mi-journée.

Ce sera également essentiellement une journée ensoleillée dans l’est du Québec, avec quelques nuages qui se pointeront dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Encore une fois, la température devrait rester autour de zéro dans la grande région, remontant jusqu’à 5 degrés par endroits.

Idem sur la Côte-Nord, qui sera tout aussi ensoleillée. Certains nuages pourront être aperçus en fin d’après-midi. La température sera d’un degré.