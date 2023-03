Les Québécois, ces démocrates du nord qui préfèrent Biden

Vous connaissez le Parti 51 ?

Ne vous en faites pas si ce n’est pas le cas.

Il n’a récolté que 689 votes à la dernière élection, dans une chaude lutte avec le Parti marxiste-léniniste du Québec.

Le Parti 51, donc, est un parti politique – pittoresque à souhait – qui propose cette idée assez comique que le Québec quitte le Canada... non pas pour l’indépendance, mais pour s’annexer aux États-Unis.

Ne leur enlevons pas le mérite de l’originalité.

Parti 51, pour le 51e État américain, le Québec. Le rêve américain !

Aux dernières nouvelles, nous en sommes encore loin.

Si nous prenions leur fantasme pour réalité, le Québec comme 51e État américain, nous serions probablement un des États américains les plus démocrates.

De la politique fiction bien sûr, mais le sondage paru hier dans Le Journal le prouve bien.

Il nous dit que le Québec est la province canadienne où Joe Biden serait le plus populaire, et où Trump le serait moins. Quatre-vingts pour cent des Québécois préfèrent Joe Biden à Donald Trump, qui récolte que 12 % des appuis.

Ailleurs au Canada, le portrait est plus nuancé : Biden est certes plus populaire, mais il existe des poches plus propices au trumpisme, notamment dans l’Ouest et chez les conservateurs.

Exemple, dans les Prairies, Trump récolterait 28 % des votes. En Alberta, 27 %.

Chez les conservateurs, Trump obtiendrait 41 % d’appuis, contre 48 % pour Biden.

Cela révèle assez bien la différence entre les conservatismes canadien et québécois.

Conservatisme canadien de l’Ouest

Au Canada, la colère de l’Ouest, fédérée par les conservateurs et historiquement par les créditistes et les réformistes, peut facilement se transposer à la colère américaine.

Des vases communicants existent, à la fois politiques et médiatiques.

Ces colères, elles sont d’abord populistes et culturelles.

Le clivage de l’élite contre le peuple est un puissant carburant au Canada. Nous de l’Ouest, producteurs de pétrole et enrichissant le pays, abandonnés par l’« élite laurentienne » progressiste – de Toronto, Ottawa et Montréal. C’est le sentiment profond qui s’exprime là-bas.

Pas pour rien qu’on y critique les « médias libéraux » comme CBC, y organise des « convois de la liberté » et se méfie des institutions comme la Banque du Canada.

Le conservatisme culturel, lui, est davantage lié à des valeurs religieuses et morales. On y mène une « guerre culturelle », qui est bien similaire à celle menée par les Américains.

Aucune racine québécoise

Ces deux conservatismes, partagés par une partie des Canadiens anglais et les Américains, sont totalement incompris au Québec.

C’est étranger à notre culture politique – qui souvent ne digère pas la violence et l’outrance qui en découlent.

Le conservatisme québécois est ailleurs, davantage axé sur la protection de notre identité, notre culture.

C’est pourquoi en 2015, Stephen Harper faisait erreur lorsqu’il disait, pour courtiser le Québec un 24 juin, que « les valeurs conservatrices sont des valeurs québécoises ».

Ça explique aussi pourquoi Trump est si impopulaire au Québec.

Et est davantage populaire chez les conservateurs des Prairies et de l’Alberta. Il touche certainement à une corde sensible.

Les parallèles entre Pierre Poilievre et Trump sont certainement injustes. Mais Poilievre incarne tout de même ce conservatisme populiste, à saveur libertarienne.

C’est au cœur de sa démarche politique.

Or, c’est aussi une des raisons de son Waterloo québécois actuel.

Ce qu’il incarne n’a simplement aucune résonance au Québec.

Préféreriez-vous avoir Joe Biden ou Donald Trump comme président des États-Unis ?

|Total | QC | Atlantique | Ontario | MB/SK | Alberta | Colombie-Britannique