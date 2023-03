Lussier, Cabinet de services financiers fait la différence pour répondre à tous vos besoins!

Quand vient le temps de contracter une assurance, contactez-nous! Nous saurons répondre à tous vos besoins. Voici pourquoi et comment...

Comment bien magasiner vos assurances en ce moment?

Jean-François Charest, Vice-président principal - Services aux particuliers

Nous travaillons avec toutes les grandes compagnies d’assurances. Lorsque vous demandez une soumission, nous négocions avec sept assureurs en même temps. Vous bénéficiez d’un service personnalisé, car vous parlez toujours au même conseiller pour tous vos besoins d’assurance. Nos conseillers vous proposent la solution qui répond le mieux à vos besoins, et ce, au meilleur prix. De plus, selon votre situation particulière, ils ont accès à des assureurs spécialisés dans certaines niches. Ils peuvent ainsi assurer vos biens de haute valeur ou encore trouver une solution pour des risques plus difficiles à assurer en raison d’une fréquence de sinistres.

Devons-nous magasiner nos assurances chaque année?

En automobile et en habitation, étant donné l’augmentation actuelle des prix, c’est une bonne idée de magasiner ses assurances cette année. Vous pouvez confier cette tâche à nos courtiers qui travaillent pour vous. Ils compareront les produits et les prix et sauront vous conseiller la protection adéquate au meilleur prix.

Pourquoi votre prime augmente-t-elle?

En automobile, les délais pour obtenir les pièces nécessaires aux réparations ou pour remplacer un véhicule sont beaucoup plus longs qu’avant. En habitation, l’inflation observée sur les prix des matériaux et l’impact des changements climatiques sur la sinistralité ont fortement contribué à la hausse du coût des sinistres.

Pour en savoir plus : https://lussier.co