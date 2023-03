Une personne fascinante, une femme exceptionnelle, une dame en avant de son temps.

En ce beau samedi de mars, madame Janette Bertrand célèbre ses 98 ans. Née angle Ontario et Frontenac à Montréal, Janette est un ange dans la société, un être humain qui aura été un guide pour un très grand nombre de gens, hommes et femmes, grâce à des réflexions brillantes, simples, judicieuses. Une vie pour le public. Elle est née alors qu’on commençait la construction du pont Jacques-Cartier. Il n’y avait qu’une quinzaine de divorces par année au Québec. Le gouvernement provincial décrétait un règlement qui situait à 12,20 $ le salaire hebdomadaire minimum des femmes 20 ans avant qu’elles aient le droit de vote. On partait de loin.

Communicatrice d’exception, cette femme a œuvré dans tout ce qu’il y a de médias tout en propageant ses messages subtilement, avec humour et intelligence. Divertir en informant et en donnant confiance. Bonne fête, madame !

QUELLE CARRIÈRE !

Il faut saluer et célébrer les gens de cette qualité et, surtout, ne pas attendre qu’ils ou elles ne soient plus. À elle seule, Madame Janette a fortement contribué à l’évolution de notre société. Elle a été de celles qui ont dit tout haut ce que les dirigeants devaient entendre. Elle a toujours été comprise et écoutée à tous les niveaux de la société. Son parcours est phénoménal, son œuvre est colossale. Une carrière artistique développée dans une œuvre sociale habile et importante.

Je ne sais pas si ça paraît, mais je vous admire énormément et je ne suis pas le seul. Au nom de tant de gens... merci madame Bertrand. Santé !

DOUX BIDOUS