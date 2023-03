Maskinongé: L’importance de la graciation

De nombreux adeptes et des associations font la promotion depuis longtemps de la pêche et de la remise à l’eau de notre plus grand prédateur aquatique.

« Il faut près de 7 ans au maskinongé pour atteindre la maturité sexuelle. Dans la plupart des cours d’eau, ce stade du développement sera atteint quand le poisson mesurera environ 40 pouces. Il faudra parfois plus de 20 ans à un maskinongé pour atteindre 50 pouces de longueur », peut-on lire sur le site de muskiescanada.ca/fr.

Une récente étude, soutenue par le Département des ressources naturelles de l’Illinois, le Service américain de la pêche et de la faune et l’Institut national de l’alimentation et de l’agriculture de l’USDA, qui se nomme La capture est prédite par le comportement et la taille, et non par le métabolisme, chez le maskinongé, vient d’être publiée en anglais dans le North American Journal of Fisheries Management. Il s’agit donc d’un ouvrage très sérieux.

Les auteurs John Bieber, Michael Louison et Cory Suski s’interrogeaient à savoir pourquoi on surnomme le maskinongé, le poisson aux 10 000 lancers. Voici un bref résumé de ce qu’ils ont découvert :

Paramètres

Ces scientifiques ont gardé 68 jeunes maskinongés dans des bassins de laboratoire, puis ils les ont transférés dans un plan d’eau en nature. Leur but était d’évaluer leurs traits au niveau du comportement, de l’activité, de l’agressivité, de l’audace et de l’exploration.

Dès leur déménagement en milieu naturel, les intervenants les ont pêchés activement, chaque jour, pendant plus d’un mois. Au bout de la 35e journée, après avoir essayé toutes sortes de leurres, de différentes façons et à tout moment, ils ont corroboré la croyance populaire vouée aux 10 000 lancers pour une capture. En fait, durant tout ce laps de temps, ils n’ont attrapé que sept poissons et le taux de réussite a diminué drastiquement après les premiers jours.

« Ce sont des prédateurs très coriaces qui attendent, ce qui signifie qu’ils vont simplement camper sous une bûche ou au fond de la rivière jusqu’à ce qu’une proie intéressante passe à proximité. Le passionné doit donc lancer là où ils se trouvent », explique Bieber. « Au moment opportun, ces sédentaires s’élanceront pour saisir une potentielle source de nourriture. Les maskinongés plus explorateurs réagiront moins parce qu’ils errent autour du lac en essayant de se dénicher un abri ou de se sentir plus à l’aise dans leur élément. »

Analyses

Les auteurs ont découvert des preuves anecdotiques démontrant que ces poissons deviennent éduqués et que, quand les pêcheurs exploitent les alentours, ils évitent tout simplement leurs offrandes. Il semblerait aussi que le comportement des poissons peut être transmis du parent à la progéniture.

Ainsi, si un manieur de canne attrape un gros spécimen, il a tout intérêt à le remettre à l’eau délicatement. Dans le futur, il aura plus de chance de croiser un batailleur comme ce dernier, plutôt que des maskinongés errants et moins agressifs.

Les auteurs expliquent également qu’en capturant et en gardant de nombreux maskinongés, on retire les poissons vulnérables. On doit alors faire face à une population de prédateurs beaucoup plus éduquée et difficile à attraper auxquels il faut présenter des leurres à des milliers de reprises avant d’avoir les réactions souhaitées.