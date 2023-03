Mieux-être: réussir sa vie en performant davantage

À l’heure où plusieurs souhaitent en faire moins, en réduisant leurs heures de travail, en ayant davantage de vacances et surtout en éliminant l’idée de repousser l’âge de la retraite, voilà que l’auteur à succès Ed Mylett propose à l’inverse d’en faire plus dans l’idée de se surpasser. Dans son livre, Le pouvoir du Plus, qui vient d’être traduit en français, il suggère de développer l’habitude du Plus afin d’accéder à la vie rêvée.

C’est connu, une grande majorité de ceux qui ont réussi dans la vie a travaillé davantage que les autres. Si cela ne paraît pas toujours à première vue, il suffit de creuser un peu et de questionner pour réaliser que le succès n’est pas venu par magie. Il a fallu, un jour ou l’autre, en faire plus.

L’auteur rappelle que le pouvoir du Plus est universel. Il s’applique aux gens d’affaires, bien entendu, mais aussi aux athlètes, aux étudiants, et les mêmes principes valent en amitié, en famille et dans vos loisirs. Ainsi, on peut choisir de développer une amitié de Plus, on peut apprendre une langue de Plus ou s’adonner à un loisir de Plus.

Vous manquez de temps, direz-­vous. On en manque tous, mais l’auteur a sa stratégie pour ne pas perdre un instant et maximiser chaque minute de sa vie.

Dans les faits, quand on y pense, il y a une foule de moments perdus par des distractions inutiles qui font obstacle à la concentration et à la performance.

L’idée est de faire Plus que ce que votre patron attend de vous ou de faire Plus que ce que vous aviez anticipé pour votre entreprise.

On peut aussi toujours faire Plus dans nos relations interpersonnelles afin de faire plaisir aux autres.

Se lancer un défi

L’auteur pousse ses lecteurs à s’élever au-dessus de la moyenne, convaincu que vous n’êtes pas nés pour connaître une vie médiocre, mais plutôt pour réaliser quelque chose de grand.

Pour faire plus que les autres, il faut, par exemple, se lancer un nouveau défi. Même si vous en avez relevé des tonnes par le passé, pourquoi ne pas en relever un de plus, par choix. Ce sera peut-être celui-là qui fera la différence dans votre vie et votre niveau d’accomplissement.

Apprendre à gérer ses colères

Photo fournie par les Éditions Eyrolles

Si certaines personnes ont la mèche courte et peuvent faire ressortir leur colère trop facilement, d’autres ont tendance à la refouler. Dans un cas comme dans l’autre, il y a des dangers qui y sont associés. C’est l’auteure et psychologue Sylvie Rousseau qui s’est penchée sur la question en proposant des clés et des exercices pratiques sur le sujet.

D’emblée, il faut comprendre ses colères et les accepter pour ensuite les gérer dans le respect de soi-même. En étant explosif, il y aura forcément des conséquences négatives sur le plan relationnel. Quant à la colère refoulée, elle est lourde à porter et peut devenir tout aussi destructive.

Ainsi, on suggère d’exprimer sa colère en se respectant et en respectant les autres. Tout un défi direz-vous? Certes. Quelqu’un s’est introduit devant vous dans la file d’attente, tandis qu’un autre vous emprunte des choses sans vous les rendre, c’est la vie et les raisons d’être en colère sont nombreuses. La colère est souvent légitime, notamment lorsqu’elle est liée aux injustices ou aux inégalités ou encore lorsque vos droits sont bafoués. Ici, pas question de se laisser marcher sur les pieds, mais plutôt d’imposer ses limites et se faire respecter sans exploser.

Parmi les diverses clés proposées, on suggère d’établir ses limites, de s’analyser et de comprendre quels sont les éléments déclencheurs. Comme elles proviennent de diverses émotions, vous devez les évaluer. En comprenant mieux ses propres colères, on peut apprendre à vivre sainement. Le respect est l’une des principales valeurs à considérer tant pour soi que pour les autres. Vaut mieux par exemple répondre un non à quelqu’un, même si on sait que cela va déplaire, plutôt que d’accepter de faire quelque chose qui ne vous convient pas pour ensuite se mettre en colère. Sachez que la colère est une émotion très vive et qu’avec les bons outils, elle peut devenir une alliée.

Vivre pleinement sa différence

Photo fournie par Performance Édition

Chaque être est unique et il est important de le reconnaître. C’est ce qu’ont tenté de faire les auteurs et leurs collaborateurs dans leur livre, Accepter sa différence. Ainsi, Robert Savoie et Johann Gauthier ont uni leurs forces et leur expérience à celles de plusieurs personnalités, dont Martin Latulippe, Chantal Lacroix, Josée Lavigueur et Jean-Marie Lapointe, entre autres. Souhaitant aider chacun à cheminer dans l’acceptation de ses différences, c’est par le biais de divers témoignages que l’on comprend que les épreuves et les obstacles de la vie peuvent être surmontés. Pour les auteurs, c’est principalement en s’acceptant et en reconnaissant nos différences que l’on peut y parvenir. Pour Jean-Marie Lapointe, il est primordial d’être totalement vrai et à la fois vulnérable, tandis que pour Josée Lavigueur, il est essentiel de suivre les élans de son cœur. Quant à Chantal Lacroix, elle estime qu’il revient à chacun de se choisir sans culpabilité, alors que pour Martin Latulippe, c’est le syndrome de l’imposteur qu’il faut apprendre à gérer. En fin de compte, on souhaite par le biais de cet ouvrage semer davantage d’espoir et de courage pour arriver à changer le monde, une personne à la fois, en commençant par vous.