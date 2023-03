Mode de stars: voici les plus beaux looks signés Law Roach

La semaine dernière, Law Roach, l’un des stylistes les plus influents de la dernière décennie, a déclaré sur ses réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite, «la politique, les mensonges et les faux récits ont fini par m’atteindre ! Vous gagnez... je me retire».

Plusieurs des plus beaux looks des différents galas sont signés Law Roach. Il faut aussi préciser que la liste de ses clientes est longue et impressionnante avec des noms tels que Mary J. Blige, Ariana Grande, Kerry Washington, Hailee Steinfeld, Megan Thee Stallion, Priyanka Chopra, Anya Taylor-Joy, Demi Lovato, Halsey, sans compter les deux plus célèbres : Céline Dion, avec qui il a collaboré dans le passé, et la vedette de l’heure, Zendaya, avec qui il collabore très étroitement.

Féru de mode, d’histoire et de tenues marquantes, il s’inspire de célèbres looks du passé pour imaginer des silhouettes contemporaines, il s’efforce de mettre de l’avant des designers moins connus, il puise avec astuce dans les collections d’archives pour en ressortir «la» robe parfaite pour l’occasion, en plus de promouvoir les créations de personnes racisées.

On dit de Law Roach qu’il sait transformer les célébrités en icônes de la mode. Voyez pourquoi dans ce survol de mes coups de cœur!

Zendaya

Photo d’archives, AFP

Pour Zendaya, Law Roach a fait un clin d’œil à la fameuse tenue de Sharon Stone aux Oscars en 1998, qui était vêtue d’une chemise de la marque Gap et d’une jupe de Vera Wang. Vingt-quatre ans plus tard, le look a été revu par Valentino et il était composé d’une chemise écourtée et d’une jupe scintillante.

Ariana Grande

Photo d’archives, wenn

Pour son grand retour aux Grammy en 2020, Ariana Grande est apparue dans un bouillon de 400 mètres de tulle gris issu des ateliers Giambattista Valli Haute Couture.

Tom Holland

Photo d’archives, AFP

C’est vêtu d’un look monochrome rouge vin que Tom Holland est arrivé à la soirée Vanity Fair en 2018. Remarquez le biais de satin de son complet trois-pièces Dolce & Gabbana et les lacets ruban de ses derbys.

Anya Taylor-Joy

Photo d’archives

Anya Taylor-Joy s’est assuré un look mémorable pour les Golden Globes en 2021 en faisant appel au styliste et elle n’a pas été déçue. Elle fit une entrée remarquée dans cette silhouette vert émeraude de Dior Haute Couture.

Céline Dion

Photo d’archives, wenn

Aux Billboard Music Awards de 2017, Céline Dion a été transformée en ange alors que son styliste lui a déniché cette robe Stéphan Rolland Haute Couture. En entrevue, les deux ont souligné qu’à l’essayage de cette création, toutes les autres options ont été reléguées aux oubliettes.

Jameela Jamil

Photo d’archives, AFP

Jameela Jamil a opté pour une robe de bal indigo aux allures futuristes de la maison Georges Chakra aux Grammy en 2020.

Kerry Washington

Photo d’archives, AFP

Telle une Cléopâtre moderne, Kerry Washington portait à la soirée Vanity Fair 2020 un deux-pièces Zuhair Murad dont le perlage reprenait des hiéroglyphes égyptiens.

Lewis Hamilton

Photo d’archives, AFP

Quelques hommes faisaient aussi partie de l’écurie de Law Roach, dont le coureur automobile Lewis Hamilton. Au gala du MET, les deux ont voulu mettre de l’avant un designer racisé pour lui concevoir son look, ainsi Kenneth Nicholson a imaginé un complet fermé sur une blouse asymétrique en dentelle.

Demi Lovato

Photo d’archives, AFP

C’est dans une volumineuse robe ivoire Christian Siriano et une ceinture Zana Bayne que Demi Lovato a fait son grand retour sur la scène des Grammy 2020 après une absence de près de deux ans due à une thérapie.

Mary J. Blige

Photo d’archives, wenn

Aux SAGA de 2018, Mary J. Blige a épaté, vêtue d’une robe au corsage ailé noir et blanc de Jean-Louis Sabaji.

Bella Hadid

Photo d’archives, AFP

À Cannes l’an dernier, Bella Hadid a enchaîné trois robes vintage Versace, dont cette création noire à basque asymétrique de Gianni Versace datant de 1987.