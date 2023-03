«Patrice Bergeron m’a accueilli dans le vestiaire des Bruins» –Gildor Roy

Tout au long de sa carrière de comédien, Gildor Roy, le frère de Luc Roy, d’Yvon Roy et de la chanteuse et comédienne Maxim Roy, qu’il adore, a été souvent l’acteur de soutien qui trouvait le moyen de se distinguer.

Il a été propriétaire d’un club de baseball en République dominicaine où il a rencontré celle qui est son épouse depuis maintenant 31 ans, Ingrid Rodriguez, et qu’il décrit comme une très jolie femme, et la source de bonheur dans sa vie.

Tu es natif de l’Abitibi.

Je suis né à Cadillac, une ville minière qui se trouve dans une courbe entre Rouyn et Val-d’Or. La population variait de 500 à 3000 personnes, selon si la mine était ouverte ou non.

Ton père a menti sur son âge.

Il a menti sur son âge pour s’enrôler dans l’armée. Une fois sa carrière militaire terminée, il a été nommé chef de la police à Cadillac, ce qui lui a permis de rencontrer sa future épouse, Marguerite.

Le téléroman Blanche t’a permis de revivre l’enfance de ta mère.

Ma mère est native de La Motte en Abitibi. Elle est née dans un chalet en bois rond tout comme celui dans le téléroman.

Tu avais beaucoup de pression de porter le nom de ton père, Gildor Sr.

C’était une énorme pression pour moi. Je n’avais pas le droit de décevoir mon père, je devais le rendre fier.

Ton père a laissé sa marque à Rigaud.

Mon père a été le maire de l’ex-paroisse de 1977 à 1979, le maire de l’ex-ville de 1991 à 1995 et maire de Rigaud de novembre 1995 à janvier 1996. Comprenez-vous maintenant l’immense pression que je ressentais de porter le nom de mon père ?

Tu as vécu la rivalité entre Sorel et Tracy.

Mon père travaillait pour Hydro-Québec et pendant deux ans, il a été assigné à Sorel. J’avais 8 ans, les jeunes qui arrivaient des autres régions devaient se valoriser auprès des jeunes Sorelois.

Heureusement que tu avais tes deux frères.

De nombreuses fois mes frères sont venus à ma rescousse. Finalement, les gars de Sorel m’ont accepté dans leur groupe.

Tu te décris comme un « gentleman farmer ».

Nous habitions sur une ferme dans la région de Rigaud où je faisais les foins, le train, sans oublier les nombreux autres travaux qui faisaient partie du quotidien de la vie sur une ferme. Quand ton père, un ancien boxeur, te disait que tu devais aller faire le train ou les foins, il n’était pas question de le contredire.

As-tu aimé ta vie sur une ferme ?

Je dirais plutôt qu’une fois que la famille a vendu la ferme, je m’en suis ennuyé. J’ai bien aimé mon premier emploi d’emballeur au Métro à Rigaud.

La vie sur une ferme t’a aidé dans ta vie de comédien.

J’aime mieux me faire maquiller à 6 h qu’aller faire le train sur une ferme.

Vous étiez une famille de gardiens de but.

Imaginez-vous que dans la même saison, mon père, mon frère et moi jouions dans des ligues de hockey différentes comme gardiens de but. Je peux vous assurer que l’équipement de hockey était toujours humide et mouillé.

Ton père fabriquait tes masques de gardiens de but.

À l’époque, c’étaient des masques moulés au visage. J’étais et je suis encore un partisan des Bruins et de Bobby Orr, alors mon masque ressemblait à celui de Gerry Cheevers, des Bruins. Encore aujourd’hui, lorsque Serge Savard parle de mon joueur favori, Bobby Orr, j’en ai des frissons.

Patrice Bergeron t’a accueilli dans le vestiaire des Bruins.

Avant le match à Boston, j’ai rencontré le célèbre Rene Rancourt qui interprétait l’hymne national. À la fin du match, un préposé m’a demandé de le suivre. Soudainement, je me retrouve devant le vestiaire des Bruins. La porte s’ouvre et c’est Patrice Bergeron qui m’accueille : « Monsieur Roy, bienvenue dans le vestiaire des Bruins. »

Étais-tu un bon étudiant à l’école ?

Oui, sauf en maths, je me débrouillais. J’ai aussi joué dans des pièces de théâtre dont le metteur en scène était mon collègue au Collège Bourget, à Rigaud, Marc Labrèche. À 13 ans, après avoir livré ma première ligne, j’ai réalisé que j’étais pour devenir un comédien.

La réaction de ton père ?

Il m’a tout simplement répondu : « Je suis content que tu deviennes comédien, sauf que présentement, c’est l’heure de faire le train. »

Où passiez-vous les vacances estivales ?

Nous partions en camping vers le lac Ontario et différents endroits du Québec. Le clou de nos vacances, c’était de voir notre famille en Abitibi.

Tu conduisais sans permis de conduire.

Sur la ferme, je conduisais régulièrement les tracteurs, le camion et les autres véhicules sans mon permis de conduire. D’ailleurs, j’ai eu mon permis à l’âge de 22 ans.

Tu as encore deux balles autographiées des Expos.

Monsieur Labbé, un résident de Rigaud, était un préposé à la sécurité pour les Expos au parc Jarry. Un jour, il a invité la famille à un match des Expos. Me voilà sur le terrain pas loin de la cage des frappeurs et si près des joueurs. À leur rentrée dans le vestiaire, je les attendais avec deux balles qu’ils m’ont autographiées. Encore aujourd’hui, le collectionneur et magicien Alain Choquette veut les balles autographiées de l’édition 1974.

Tu aimais jouer au baseball.

J’ai tellement de bons souvenirs que je peux te répéter le serment des Petites Ligues de baseball. (Il m’a répété le serment.)

La musique country, c’est une tradition familiale.

Lors d’une épluchette de blé d’Inde à la ferme, j’ai découvert ma passion pour la musique country.

Un beau moment que tu aimerais partager avec nous ?

Chaque fois que mes enfants, Luis, William ou Mahalia, m’appellent « Papa » et mes petits-enfants « Pépé ».