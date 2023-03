Pelota, suite et fin

Oui, la sélection cubaine de baseball a perdu dimanche dernier contre l’équipe étatsunienne. Oui, l’équipe étatsunienne a été la meilleure et supérieure à son adversaire cubain, il faut être bon joueur et le reconnaître. Mais...

Il faut aussi admettre que tout ce boucan qu’on a fait autour de la présence des joueurs cubains à Miami, ce bastion de l’extrême droite cubaine, a de quoi déstabiliser le plus robuste pelotero (joueur de baseball). Voici quelques exemples des manœuvres d’intimidation à l’égard de l’équipe de Cuba.

Premièrement, on a interdit aux joueurs cubains œuvrant dans les grandes ligues étatsuniennes et sélectionnés pour jouer dans l’équipe cubaine lors de ce Tournoi mondial d’aller se pratiquer à Cuba. En cas de victoire des Cubains, il leur était interdit également de retourner à Cuba pour participer aux célébrations normales. De la part d’un pays qui se targue d’être un chef de file en matière de libertés individuelles, c’est plutôt mal parti. Car il s’agit bien d’une décision gouvernementale et non des organisateurs du tournoi.

Deuxièmement, la veille du match, une station de radio de Miami demandait carrément qu’on interdise ce match car le stade où il allait se dérouler n’était pas une installation privée, il appartient à l’administration publique. On reprochait par la même occasion à Obama d’avoir assisté à un match entre une équipe étatsunienne et une équipe cubaine lors de sa visite à Cuba, en reprochant même à l’ex-président étatsunien le rapprochement avec l’île socialiste «qui continue d’être un allié de la Russie». Tous ces commentaires disgracieux et haineux, abondamment diffusés dans les médias et sur les réseaux sociaux, ont contribué à politiser une simple rencontre sportive.

Troisièmement, pendant toute la durée du match, une foule hostile a manifesté à l’intérieur du stade, en lançant des objets sur les joueurs cubains, en scandant des menaces et des mots grossiers à l’égard du gouvernement cubain, en chahutant et en agressant physiquement les supporters de l’équipe cubaine présents dans le stade. Des lanceurs cubains qui se réchauffaient dans l’enclos furent insultés et pris à partie. On a laissé entrer des spectateurs qui portaient des pancartes et des chandails qui dénonçaient le gouvernement cubain, contrairement aux règlements en vigueur. Et à trois reprises, des spectateurs ont réussi à se lancer sur le terrain de jeu avec des pancartes hostiles au gouvernement cubain. Dans tous ces cas, il semble bien que le service d’ordre avait reçu la consigne de ne pas sévir contre les fautifs, et cela même lorsque des membres de la délégation cubaine se plaignaient et demandaient qu’on empêche ces actes d’intimidation.

Quand un lanceur tire sa balle à une vitesse de plus de 150 kilomètres heure, il a besoin de toute sa concentration. Quand un frappeur tente de frapper une balle qui arrive devant lui à plus de 150 kilomètres heure, il a besoin, lui aussi, de toute sa concentration. Or, quand une foule hostile hurle, chahute et lance des objets en leur direction, la concentration fout le camp. Et le jeu devient erratique.

Maintenant, imaginez le contraire : une équipe étatsunienne de baseball vient jouer à Cuba et la foule, dans les gradins, manifeste «contre l’impérialisme yankee», contre le gouvernement étatsunien qui tente depuis plus de soixante, avec son embargo, d’asphyxier l’île, sa population, son gouvernement, avec pancartes, slogans injurieux à leur égard et attaques physiques contre les supporteurs de l’équipe étatsunienne dans les gradins? Et que les autorités locales encouragent de tels comportements? Et qu’une foule de médias demande qu’on interdise leur venue parce qu’ils représentent un gouvernement responsable de ce blocus, un gouvernement qui a envahi de nombreux pays et contribué au renversement de gouvernements légitimes? Parce qu’ils sont les représentants d’un pays où le racisme sévit. Ce serait grossier, admettons-le, car ces joueurs ne sont nullement responsables des politiques de leur gouvernement.

Les rencontres sportives ne sont pas faites pour attiser la haine et la violence entre pays, mais bien pour construire des ponts et tisser des liens fraternels. L’extrême droite «anticastriste» de Miami a fait le contraire, dimanche dernier. Mais leur fiel n’a fait que les éclabousser un peu plus. Tandis que l’équipe cubaine en est sortie agrandie dans sa dignité.