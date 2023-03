Pizza Salvatoré: cette famille de cinq ouvre deux restos par mois depuis deux ans

Elisabeth Abbatiello parle vite, comme si elle courait. Un débit de parole à l’image de la croissance de Pizza Salvatoré, la chaîne de restos qu’elle possède avec ses trois frères et sa sœur.

Elle me dit qu’au Canada, c’est l’enseigne de restauration qui avance le plus vite : une ouverture toutes les deux semaines depuis mars 2021 !

« On commence à être à l’aise dans la rapidité », lance la jeune entrepreneure, qui est aussi devenue maman de trois filles avant ses 30 ans.

Récemment, la famille Abbatiello a été pressentie par un grand groupe qui voulait acheter ses pizzérias et, comme leur père avant, qui avait reçu une offre de Pizza Hut, ils ont gentiment décliné. Manifestement, la famille a du plaisir dans l’aventure et une fierté d’entreprendre qui vient de ses racines beauceronnes et italiennes.

Le grand-père d’Elisabeth a immigré d’Italie. À Montréal, il a épousé une Québécoise originaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne. Puis, à l’occasion d’un party du jour de l’An, Salvatore a fait découvrir la pizza à la belle-famille beauceronne. Sous le charme, celle-ci l’a convaincu d’ouvrir son restaurant. C’est ainsi qu’en 1964, il a fait découvrir la pizza à tout Saint-Georges.

Le premier italien de la Beauce

« Mon grand-père était le seul Italien de la Beauce, il parlait une sorte de franglais italien et il habitait dans un appartement au-dessus du restaurant avec ma grand-mère et leurs sept enfants », raconte Elisabeth, dont le père et un oncle ont racheté Pizza Salvatoré plus tard, pour ensuite ouvrir une douzaine de franchises.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Elisabeth a travaillé dans l’entreprise familiale, et comme elle fait tout rapidement, elle est devenue actionnaire à 24 ans, quand la troisième génération a pris le relais.

Comment chacun a-t-il trouvé sa place dans ce ménage à cinq ? Elle dit que ça s’est fait naturellement et ça semble trop beau pour être vrai, mais si cette famille a une équipe capable d’ouvrir un resto toutes les deux semaines, peut-être est-elle aussi capable de se partager les rôles dans l’harmonie ?

Elisabeth a investi le champ des communications et du marketing, elle est hyperactive sur les médias sociaux, où elle propose une image jeune et dynamique de l’entreprise. En cinq ans, Pizza Salvatoré est passé de 13 à 64 restaurants, tout en traversant l’électrochoc de la pandémie. Ce n’est pas tout : les jeunes actionnaires ont remboursé en deux ans plutôt que cinq le prêt contracté pour l’achat de la chaîne.

« C’est après qu’on a pu amorcer l’expansion avec des restaurants corporatifs. On travaillait 60 à 70 heures par semaine au début, les cinq, les deux mains dans les opérations », raconte la jeune femme.

Courir pour grandir

Mine de rien, ouvrir un resto tous les 15 jours, c’est recruter et former de 30 à 40 employés chaque fois, dans un contexte où il manque de main-d’œuvre partout.

Je ne sais pas quelles vitamines il y a dans les recettes de Pizza Salvatoré, mais je commence à penser à des ingrédients magiques ! D’autant qu’Elisabeth me dit en manger neuf fois par semaine !

Je reviens à la pandémie. Mars 2020. La moitié des ventes étaient alors dans les buffets de Pizza Salvatoré. C’est ce qui a fermé en premier. Les Abbatiello n’avaient aucune envie de perdre leur personnel, alors ils ont changé leur formule pour garder les emplois. Le système de livraison existait déjà, on l’a gonflé et, à coups de promotions imbattables, on a attiré les commandes.

Première semaine : les ventes globales avaient reculé de 15 %. Un mois plus tard, elles avaient grimpé de 60 %. Comptoir pizzéria et livraisons : c’est devenu le nouveau modèle d’affaires qui s’étend au Québec, dans les Maritimes et bientôt en Ontario. Ne dit-on pas que l’union fait la force ? Cette famille tissée serrée semble vouloir le rappeler.

