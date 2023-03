Planète soccer: le Barça empêtré dans un scandale de corruption

Depuis un mois, le FC Barcelone est plongé dans l’embarras par ce qu’on appelle désormais l’Affaire Negreira.

• À lire aussi: Planète soccer: Haaland le cyborg

Nous vous en avons déjà parlé dans ces pages, mais un rappel s’impose. Pour la faire courte, on soupçonne le Barça d’avoir corrompu l’arbitre José Maria Enriquez Negreira pendant près de vingt ans.

Le club catalan a été accusé par le ministère public espagnol d’avoir versé plus de 7,3 millions d’euros (10,8 M$ CA) à l’arbitre entre 2001 et 2018.

Mais il y a plus. Selon El Confidencial, le président du club, Joan Laporta, aurait également versé près de 750 000 euros (1,1 M$ CA) au fils de Nogreira en 2004.

Répercussions

Même si on a appris mardi que le ministère public espagnol n’avait trouvé aucune preuve pouvant indiquer que les paiements du Barça à Negreira aient influencé des résultats, c’est loin d’être terminé et certains dommages sont déjà faits. En attente du dénouement des procédures judiciaires, tout le monde est sur un pied d’alerte dans les bureaux du Blaugrana.

On redoute d’abord le tort que pourrait causer toute cette affaire à l’image du club qui jouit d’un rayonnement planétaire.

« Le Barça peut avoir un problème réputationnel, par exemple avec un commanditaire qui ne voudrait pas voir son nom associé à une histoire sombre », a mentionné l’économiste Ivan Cabeza à L’Équipe.

« En termes d’image, c’est désastreux. Il y a toujours des soupçons de corruption autour du Barça. Le prix des droits télé va certainement baisser. Le préjudice pour la Liga est inévitable », mentionne pour sa part Ramon Calderon, président du Real Madrid de 2006 à 2009 et lui aussi cité dans L’Équipe.

Pénalités sportives

Cette affaire va bien au-delà de l’aspect juridique et de l’image de marque du club. Elle pourrait en effet avec des répercussions sur le plan sportif.

Déjà, le président de la Liga, Javier Tebas, a laissé planer la menace d’une interdiction de recrutement. Le Barça pourrait ainsi devoir vendre des joueurs avant de pouvoir en recruter d’autres pour rétablir l’équilibre lié au fair-play financier.

Jeudi, l’UEFA a ouvert une enquête et n’écarte pas la possibilité de sévir. Le Barça pourrait possiblement être exclu de la Ligue des champions.

C’est certainement une affaire qui n’a pas fini de faire couler de l’encre et que l’on va continuer de suivre comme un feuilleton.

Chape de plomb

Le dossier, qui est loin d’être classé, recouvre maintenant le club comme une chape de plomb dans chacun de ses déplacements. Le 2 mars dernier, à l’occasion de la demi-finale de la Coupe d’Espagne contre le Real Madrid, des partisans madrilènes ont organisé une manifestation anticorruption.

Les choses ne se sont pas améliorées depuis. Lors d’un match à Bilbao, le week-end dernier, le Barça a été la cible des partisans adverses.

Ceux-ci ne se sont pas gênés pour entonner des chants exigeant le renvoi du club mythique en deuxième division.

Ahurissant

Quand les soupçons ont commencé à poindre, Negreira a d’abord mentionné qu’il avait été mandaté par le FC Barcelone pour lui assurer une « neutralité arbitrale ».

Il faut rappeler que l’homme a été vice-président des arbitres de 1994 à 2018. La réponse initiale du Barça a quelque chose de parfaitement ahurissant, voire irréel.

« Le FC Barcelone a fait appel par le passé aux services d’un consultant technique externe qui a fourni des rapports techniques faisant référence à des joueurs des catégories inférieures en Espagne. La relation a été complétée par des rapports techniques liés à l’arbitrage. »

C’est fort de café et ça ne convainc personne en raison des sommes importantes qui sont impliquées.

RONALDO ET LE CHAMEAU D’OR

Photo AFP

Cirstiano Ronaldo a beau avoir inscrit neuf buts en huit matchs depuis son arrivée en Saudi Pro League avec le club Al Nassr, il a tout de même des détracteurs en Arabie saoudite. Le week-end dernier, dans un match face Al Ittihad, on a scandé le nom de Lionel Messi pour le déconcentrer. Mais c’est sur les réseaux sociaux que l’action est amusante. Des rigolos ont notamment concocté une vidéo où on le voit en train de recevoir le Chameau d’or qui se veut une parodie du Ballon d’or.

C’EST LA FIN POUR ÖZIL

Photo d'archives, AFP

Après une carrière de 17 ans, le milieu de terrain allemand Mesut Özil a annoncé mercredi qu’il tirait sa révérence à seulement 34 ans. Il a porté les couleurs du Real Madrid de 2010 à 2013 et ensuite d’Arsenal de 2013 à 2021. D’origine turque même s’il est né en Allemagne, Özil a fait un dernier tour de piste dans sa mère patrie puisqu’il a passé les derniers mois à Istanbul avec le club Basaksehir.

LE PROCESSUS DE VENTE DE MAN U SE POURSUIT

Le Sheikh Jassim du Qatar et Sir Jim Ratcliffe avaient jusqu’à mercredi dernier pour soumettre une nouvelle offre au Raine Group qui gère le processus de vente de Manchester United pour la famille Glazer. Selon Sky Sports, les deux groupes ont soumis une nouvelle offre. Toujours selon Sky Sports, les premières offres étaient dans les environs de 4,5 milliards (7,6 G$ CA) de livres, bien loin des 6 milliards (10,1 G$ CA) attendus par les Glazer.

LES ÉTATS-UNIS PASSENT À AUTRE CHOSE

La saga qui a impliqué l’entraîneur Gregg Berhalter et les parents de Gio Reyna semble être enfin derrière l’équipe nationale des États-Unis. Avant les Fêtes, le couple Reyna avait dévoilé une histoire de violence conjugale impliquant Berhalter il y a plus de vingt ans. Ce dernier a toutefois été blanchi de tout et demeure candidat pour récupérer son poste, son contrat ayant échu le 31 décembre dernier. « Ce qui s’est passé avec Gio est dans le passé et ce qui s’est passé à la Coupe s’est passé à la Coupe du monde, nous sommes passés à autre chose », a insisté Tim Ream. Reyna fait partie de la sélection américaine qui participe aux qualifications de la Ligue des nations de la CONCACAF dans les prochains jours.

Matchs à surveiller

CANADA c. CURAÇAO

Samedi

La qualification pour la Ligue des nations de la CONCACAF se poursuit et ces deux rencontres sont cruciales pour le Canada qui est second du groupe derrière le Honduras.

HONDURAS c. CANADA

Mardi

La rencontre face au Honduras sera d’autant plus importante, alors que l’unifolié se retrouve juste derrière ses rivaux honduriens au classement.

LIVERPOOL c. MANCHESTER CITY

Samedi

City a 61 points et pointe au second rang de la Premier League et accuse un retard de huit points sur Arsenal. Ce match en main pourrait lui permettre de rétrécir l’écart significativement.

BARCELONE C. ELCHE

Samedi

Le Barça est au premier rang du classement de la Liga avec 68 points, 12 de plus que le Raeal Madrid. Ce match contre la pire équipe de la ligue pourrait lui permettre de gonfler son avance.