Plateformes numériques: voici cinq films et séries qui dansent

Avec ou sans musique, la danse parvient à créer toute une gamme d’émotions, tant chez l’artiste que chez le spectateur. Voici cinq productions qui proposent des façons différentes de vibrer grâce à cet art.

• À lire aussi: Plateformes numériques: voici 5 films qui se passent dans le ring!

• À lire aussi: 5 films ayant connu un fort succès aux Oscars à (re)voir

• À lire aussi: Plateformes numériques: voici 5 séries où les femmes mènent l’enquête

Le cygne noir

(v.o. Black Swan)

Photo fournie par Searchlight Pictures

Ce suspense psychologique n’est pas reposant, mais vaut amplement le détour. Il braque les projecteurs sur l’univers du ballet, plus particulièrement sur l’exigence de tenir le haut de l’affiche d’une production en tenant deux rôles diamétralement opposés. Évidemment, il est question de résilience, d’abandon et de dépassement de soi, mais le long métrage de Darren Aronofsky va bien plus loin, imposant un mystère et transmettant aux cinéphiles le mal-être de Nina, obsédée par son rêve de briller. La solide prestation de Natalie Portman lui a valu un Oscar.

►Disponible sur Disney+

Sur le rythme

Photo fournie par Films Christal

Ici, ce n’est pas tant l’univers proposé qui ravit. L’intérêt de ce film québécois mettant en vedette l’actrice Mylène St-Sauveur et le danseur Nicolas Archambault réside plutôt dans la rencontre que l’art permet. Celle entre une jeune femme qui souhaite s’éloigner d’un avenir conventionnel – au grand dam de sa mère – et vivre sa passion avec toute la fougue qui l’habite. Sa dévotion donne à son corps une énergie qui est belle à voir. Des séances de danse intenses et un amour naissant la galvanisent.

►Proposé par Club illico et Prime Video

Danse lascive : la compétition

(v.o. The Real Dirty Dancing)

Photo fournie par Fox

Au lieu de revoir une énième fois le regretté Patrick Swayze et Jennifer Grey dans Dirty Dancing, pourquoi ne pas donner une chance à cette téléréalité américaine? Animée par le défunt Stephen «tWitch» Boss, la compétition regroupe huit vedettes – dont Howie Dorough, membre des Backstreet Boys – sur l’un des lieux de tournage de l’œuvre romantique. Les concurrents doivent recréer des scènes incontournables du film. Parmi elles, le célèbre porté dans l’eau. Évidemment, réussir de tels mouvements s’avère plus difficile qu’il n’en paraît. Ne sont pas Johnny et Bébé qui veulent...

►4 épisodes relayés par Crave

Dance Monsters

Photo fournie par Netflix

Grâce à des productions cinématographiques de grande qualité, les personnages animés ont prouvé qu’ils pouvaient enchaîner les mouvements de danse avec aisance et livrer des chorégraphies divertissantes. Créés à partir d’images de synthèse, ces monstres doivent tout leur savoir-faire à des danseurs amateurs qui, en coulisses, les font bien paraître sur scène, dans une compétition ou le grand prix est 250 000 $ US. L’apparence des concurrents (yéti, momie, etc.) est inégale, mais l’énergie qu’ils dégagent est belle à voir. Ces créatures rigolotes débarquent avec un vent de fraîcheur.

►Première saison en vedette sur Netflix

La fièvre du ballroom

Photo fournie par Vrai

Avant de pouvoir regarder une autre saison de l’entraînante compétition Révolution, il est possible de suivre le maître Jean-Marc Généreux dans le monde exigeant, mais ô combien inspirant, du ballroom. Avec lui, on fait la connaissance, on apprécie et on encourage trois couples passionnés de danse sportive qui n’hésitent pas à déployer de nombreux efforts et à consacrer beaucoup de temps à leur discipline. Heureux et déterminés, ces artistes ont un quotidien méconnu, mais riche en dépassement de soi. En plus de vouloir vivre de leur art, ils aspirent aux plus hauts sommets. Des objectifs nobles.

►6 épisodes offerts aux abonnés de Vrai