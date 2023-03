Plus fort que jamais

Observer un match de la LNH à la télé, sur la passerelle ou au niveau de la glace sont trois expériences différentes. L’analyse est plus évidente via la télé alors que l’on bénéficie d’une description, de l’avis d’un commentateur, de la vision de plusieurs angles, des rapprochements incroyables ainsi que des reprises.

De la passerelle, il faut faire attention. Il y a des pièges. Des matchs peuvent paraître dénués de robustesse et même de vitesse alors que ce n’est pas le cas. Aussi, la différence entre les joueurs plus costauds et les petits est moins évidente. La qualité de la glace et même l’action aux bancs des joueurs sont plus difficiles à percevoir.

À la hauteur de la glace, ça ne ment pas. Les stratégies collectives sont moins évidentes certes, mais le nombre d’éléments qui établit la différence entre ce circuit le plus puissant et les autres est impressionnant. La Ligue nationale, c’est le sommet.

La vitesse des athlètes est devenue phénoménale. Jamais le jeu n’a été aussi rapide. Le coup de patin des joueurs, mais aussi leur temps de réaction, les accélérations, la vélocité des passes, la dureté des mises en échec ainsi que leurs habiletés en espace restreint font de ce sport un spectacle unique.

Ils sont devenus des surhommes dans un calendrier de 82 matchs en saison régulière, dont la moitié à performer à des kilomètres de la maison, à voyager dans la nuit, à vivre à l’hôtel et à s’entraîner presque au quotidien puisqu’ils sont sur la glace presque tous les jours sous la loupe des journalistes, dans la lentille de la télévision et dans l’analyse de dépisteurs. Plusieurs ne tiennent pas la cadence et c’est normal.

TENIR LE COUP

Saviez-vous que l’an dernier, seulement 45 joueurs sur plus de 900 ont disputé les 82 matchs de leur équipe ? Vous avez bien lu.

Je suis toujours surpris lorsque j’entends des connaisseurs, des amateurs ou des partisans être désabusés ou déçus de la LNH. On ne verra plus du hockey comme autrefois où des joueurs pouvaient transporter la rondelle d’un bout à l’autre de la patinoire, où des gardiens de but étaient déjoués par des tirs frappés décochés de très loin ou des bagarres entre durs à cuire. Il y a encore place à l’amélioration notamment dans la surveillance devant les filets, où ça devient souvent sauvage et dangereux, ou le long des rampes alors qu’on applique des doubles-échecs dans le dos, risqués et irresponsables, mais pour le reste, c’est tout un spectacle.

Il faut même apprécier une nette diminution des lancers frappés alors que les joueurs accélèrent et adoptent le surprenant tir des poignets, et sans avertissement. La flexibilité des bâtons a changé la donne. L’augmentation des lancers sur réception après de beaux échanges est-ouest ajoute aussi aux qualités nouvelles du hockey.

Personnellement, le seul aspect que j’aimerais voir s’ajouter, ce sont des patinoires aux dimensions olympiques comme on l’a fait au Centre Georges-Vézina à Chicoutimi, le pays de Réjean Tremblay.

De l’enclave