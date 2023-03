Portrait de lectrice de Catherine Paquin Béchard: triste de ne pas pouvoir tout lire!

La pile de livres à lire de la comédienne Catherine Paquin Béchard est si haute qu’elle lui sert de table de chevet! Car lorsqu’elle ne joue pas – en ce moment, on peut notamment la voir dans les séries 5e rang et À cœur battant –, elle lit.

Avec quel livre avez-vous envie de commencer cet entretien?

Photo fournie par les éditions Beside

Je suis en train de lire le premier carnet de la revue Beside qui s’appelle Écrans verts et qui regroupe des récits, des essais sur notre rapport entre la technologie et la nature. Je le trouve tellement pertinent! Car l’idée n’est pas de démoniser l’un au profit de l’autre, mais bien de réfléchir sur notre ambiguïté face à ces deux opposés. Ça fait du bien juste de lire toutes sortes de témoignages, de réflexions sur leur importance dans notre vie en 2023.

Est-ce qu’il y a un roman que vous auriez aimé ne pas avoir lu juste pour le plaisir de le découvrir à nouveau?

Photo fournie par les éditions Folio Junior

De voir l’impact qu’ont eu les livres de la série Harry Potter sur ma vie, je dirais ça! J’ai tellement vécu d’affaires en les lisant, ça m’a tellement amenée sur des pistes de réflexions dans mon adolescence que je ne peux pas nier l’importance capitale que ces livres ont eu sur mon profil de lectrice ! Qui plus est, je les relis tous aux trois-quatre ans, mon corps me le demande littéralement! C’est comme un comfort food littéraire. Quand j’ai besoin de voyager, je sais que Harry sera là pour moi.

Dernièrement, quel livre avez-vous tout simplement adoré?

Photo fournie par les Éditions La Découverte

Vieille fille de Marie Kock, une journaliste française. J’adore qu’elle décrive son livre comme étant une «proposition», donc quelque part entre l’essai, la biographie et le récit. Elle déconstruit et explore le mythe de la vieille fille avec tous les préjugés et les connotations négatives qui lui sont attribués, et sincèrement, cet ouvrage devrait être lu par toutes les femmes (et les hommes, pourquoi pas). L’ouvrage propose entre autres de voir le célibat délibéré comme un choix aussi valable que la vie de famille ou de couple et je trouve ce discours d’une pertinence inouïe.

Et avant ça, qu’avez-vous vraiment aimé?

Photo fournie par les éditions Québec Amérique

Highlands de Fanie Demeule. Cette autrice a une plume douce et rude à la fois, j’adore sa façon cruelle et ô combien poétique d’exprimer les tabous et les côtés sombres de l’humain. Je la trouve extrêmement intelligente et la lire me donne l’impression de le devenir un peu plus aussi!

Du côté des polars, vous avez un titre chouchou?

Je ne suis pas très polar! Je suis vraiment plus dans la littérature fantastique, d’horreur et de science-fiction. J’ai des classiques comme Edgar Allan Poe et H. P. Lovecraft, qui ont une œuvre tellement vaste et qui ont extrêmement façonné mon imaginaire. Par exemple, chez Lovecraft, tout ce qui concerne le mythe de Cthulhu me donne encore froid dans le dos.

Est-ce qu’il y a un ouvrage pratique qui vous est indispensable?

Photo fournie par les éditions Le livre de poche

En fait, il y en a beaucoup! Je possède plusieurs ouvrages sur l’astrologie et le tarot que je consulte très fréquemment, qui sont pour moi des genres de guides quotidiens. Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés est, je trouve, un exemple de livre spirituel de référence.

Vous pouvez nous parler d’un livre qui vous a étonnée ou fait réfléchir?

Photo fournie par les éditions Le Jour

Marquer le temps de Stéphane Crête. Un autre ouvrage que tout le monde devrait lire et qui porte sur notre rapport sociétal avec la mort et le deuil. Ce livre est tout simplement brillant, lucide, poétique et touchant, et je l’ai énormément annoté. Je trouve que nous devrions vraiment revoir notre rapport aux rituels et rites de passage dans notre société. Ce sont des mots qui font peur car ils font référence à quelque chose de tabou, d’intime. Ce livre m’a vraiment inspirée.

Que pensez-vous lire sous peu?

Mon plus grand deuil dans la vie est de ne pas pouvoir tout lire, car c’est vraiment ce que je voudrais faire le plus de mes journées. Ma pile de livres en stand-by est tellement grosse qu’elle est devenue ma table de chevet! Dans cette pile il y a entre autres Cher connard de Virginie Despentes, Rêver l’obscur de Starhawk, La tyrannie de la réalité et Beauté fatale de Mona Chollet... Tous ces livres n’attendent que d’être lus. Ils le seront, idéalement, avant la fin du printemps, car j’ai hâte!