Tournoi de Miami : Félix Auger-Aliassime se défait d’un adversaire coriace

Félix Auger-Aliassime n’a pas trouvé de très grandes failles dans le jeu du Brésilien Thiago Monteiro, mais il s’en est tiré avec une victoire en deux manches de 7-6(5) et 7-6(8), samedi, au deuxième tour du tournoi de tennis de Miami.

Aucun bris de service n’a été obtenu de part et d’autre dans cette rencontre, si bien que le bris d’égalité a été nécessaire aux deux sets. Le Québécois a tiré son épingle du jeu en parvenant à voler quelques points au joueur de 28 ans.

«Ce n’étaient pas des conditions évidentes avec le vent. Je pense que ç’a été difficile pour nous deux, mais j’ai été le joueur qui a trouvé la solution à la fin. Ça aurait facilement pu aller en trois sets. Je pense malgré tout que j’ai eu le dessus dans les deux sets», a admis Auger-Aliassime en entrevue d’après-match sur le court.

Le Brésilien s’est très bien battu malgré la différence évidente entre le classement des deux joueurs. Monteiro, 81e, n’a jamais fait partie du top 50 de l’ATP. Il a sauvé cinq balles de bris, mais n’a jamais pu s’en offrir une aux dépens d’Auger-Aliassime.

«Je servais un peu mieux et je me donnais plus de chances en retour de service. Si je continuais à aller de l’avant, à me donner des chances, j’aurais l’opportunité de gagner», a ajouté le jeune homme, qui s’est dit fier de son effort.

La cinquième tête de série de l’événement floridien disputait un premier match cette semaine, en vertu de son laissez-passer au tour initial. Il a montré quelques signes de rouille au service avec sept doubles fautes et un taux de réussite de seulement 54 % en première balle. Il s’est bien repris avec 12 as.

C’est la première fois que les deux hommes croisaient le fer dans un tournoi autre qu’un Grand Chelem. Auger-Aliassime était sorti vainqueur de leurs deux duels, en 2021 à Wimbledon et l’année précédente aux Internationaux des États-Unis.

Au troisième tour, «FAA» affrontera l’Argentin Francisco Cerundolo, 25e tête de série.