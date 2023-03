Troisième lien pour le transport collectif: Marchand repart de Suède en ouvrant la porte

MALMO- Le maire de Québec est sorti de sa réserve sur le troisième lien, hier en Suède en se disant convaincu, après une présentation sur un projet de métro sous-fluvial dans la ville de Malmö, que le gouvernement du Québec doit suivre la tendance mondiale avec un projet de tunnel réservé au transport collectif.

Bruno Marchand s’est souvent montré sceptique face au projet de tunnel Québec-Lévis. Il a répété à de nombreuses reprises, plus récemment, qu’il pourrait être intéressant que le tunnel comprenne un moyen de transport collectif lourd, et que la place du transport en commun devait y être améliorée.

Or hier, coup de théâtre, à ma grande surprise, le maire était beaucoup plus catégorique, après avoir assisté à une présentation de la Ville de Malmö, en Suède. Bien sûr, le gouvernement caquiste devra encore présenter ses coûts. Mais le maire ne s’est jamais autant avancé sur un appui éventuel.

«Présentement, la tendance mondiale s’en va là, a expliqué M. Marchand, donc ce n’est pas de se dire est-ce que Québec veut faire bande à part. Québec fait face aux mêmes enjeux, et si on veut trouver des solutions à ces enjeux-là», il faut du transport collectif, a-t-il fait valoir. C’est le seul moyen de déplacer beaucoup de gens rapidement, et on n’en sort pas. C’est effectivement ce qu’on observe partout dans le monde.

L’idée d’ajouter des voies pour les automobiles et de construire des projets autoroutiers, comme l’envisageait au départ la CAQ avec le projet de troisième lien, équivaut en effet à développer comme on le faisait dans les années 60 et 70, et je l’ai souvent dénoncé.

Il est clair qu’il faut maintenant planifier pour les 40 et les 50 prochaines années, et que ça passe effectivement par le transport collectif. Reste à voir, comme l’a mentionné le maire, quels seraient les coûts.

Retirer des voies automobiles

À Malmö, troisième plus grande ville de Suède, des années après avoir construit un pont-tunnel qui relie le pays au Danemark, où circulent 75 000 personnes par jour, les autorités planchent sur un tunnel qui passera sous l’eau et qui comprendra un métro.

Les deux villes songent aussi à retirer les voies pour les automobiles sur le pont-tunnel existant, parce que ça coûte toujours moins cher lorsqu’on ne construit pas pour les voitures, comme l’a exposé Stefana Hoti, élue en charge de la planification urbaine depuis octobre 2022.

C’est donc dire à quel point un troisième lien qui fait la large part aux automobiles et qui prévoit des voies réservées aux heures de point pour le transport en commun, est complètement dépassé.

Là-bas, il n’y a d’ailleurs même pas eu de discussions concernant la possibilité que le futur tunnel, qui doit être complété en 2029, puisse comprendre des voies automobiles, souligne Mme Hoti.

Quant à l’argument voulant que le premier pont tunnel a permis une explosion économique, le maire Marchand rappelle, avec raison, qu’«on a déjà nos deux ponts qui permettent ça».

«Le gouvernement fera ce qu’il veut avec son tunnel, mais nous on est convaincus que si on veut déplacer du monde rapidement et beaucoup, le transport collectif est la meilleure solution», souligne-t-il.

Appel au gouvernement

Avec ses collègues le président de l’UMQ, Daniel Côté, le maire de Laval, Stéphane Boyer, et la mairesse de Granby, Julie Bourdon, Bruno Marchand a visité des quartiers durables où sont construites des habitations innovantes.

Tous souhaitent maintenant une synergie des villes pour inviter le gouvernement à ouvrir ses horizons. Les villes peuvent faire beaucoup pour l’environnement et la qualité de vie, en développant des projets de transport structurant et des quartiers durables, mais le gouvernement doit être à l’écoute et leur fournir des ressources, ont-ils plaidé d’une même voie.