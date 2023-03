Canadien c. Bruins: valorisant pour l’entraîneur

Peut-être que les Bruins de Boston n’ont pas utilisé tout ce que cette formation possède dans son coffre à outils. Peut-être que l’équipe qui a déjà franchi le cap des 50 victoires avait laissé dans le vestiaire certaines ressources qui lui ont permis de dominer la Ligue nationale depuis octobre dernier.

Peut-être...

Par contre, l’adversaire n’a-t-il pas surpris les puissants Bruins par sa rapidité et sa passion ?

« Je pense que nous avons été la meilleure équipe pendant la majeure partie de la soirée, » a analysé Nick Suzuki, brillant, jeudi soir.

Les propos du capitaine du Canadien venaient confirmer les états d’âme de l’entraîneur, Martin St-Louis.

« Je suis fier de notre groupe. Nos joueurs ont démontré beaucoup de détermination. Ils ont compétitionné à un niveau démontrant que nous progressons comme équipe. Nous avons obtenu une réponse à quelques interrogations, dans le sens que notre plan nous permet d’établir des bases solides. Nous espérons maintenant que d’ici la fin de la saison nous continuerons à progresser et pour vous dire la vérité, c’est encourageant. »

C’est toujours valorisant pour un entraîneur-chef d’observer son groupe jouer avec autant d’aplomb contre la meilleure formation de la ligue.

Deux jours plus tôt, avec le retour fort impressionnant de Kirby Dach, le Canadien n’avait-il pas battu le Lightning de Tampa Bay ?

Également, c’est valorisant d’épier les actions d’un groupe surpassant les Bruins au chapitre des tirs au but (31 contre 21) et surtout, ayant à composer avec l’adversité des nombreux joueurs blessés.

Des étapes à franchir

St-Louis savourait chaque minute de ce match et il a exprimé ses états d’âme en précisant : « Pour moi, tout est dans la préparation et dans l’attitude des joueurs. Ils ont affiché les qualités d’un guerrier même s’ils savent très bien que nous ne participerons pas aux séries éliminatoires. Donc, nous devons profiter des derniers matchs pour ajouter à notre bagage d’expérience, pour atteindre les objectifs au chapitre du développement et pour respecter cette culture tant souhaitée. »

On le sait très bien, et on l’a répété, bien que ça ne plaise pas à tous les partisans, les victoires, c’est toujours un objectif mais dans le contexte actuel, il y a des étapes à franchir. Et, on les connaît.

Jusqu’ici, les échéanciers ont été respectés... peut-être pas comme on l’avait souhaité au préalable, les nombreux joueurs blessés entraînant des changements au niveau de l’agenda. Mais ce qu’on espère, c’est qu’une fois la saison complétée, on pourra jeter les bases sur la prochaine saison, on discutera de la stratégie à déployer au cours de l’entre-saison, les négociations de contrat ou encore les rachats de contrat, si on emprunte cette avenue pour ajouter plus de flexibilité à la masse salariale.

St-Louis avait de quoi montrer de la fierté, jeudi soir.

Comme entraîneur, on te confie un dossier. On te demande à ce que le processus soit respecté.

Mission accomplie

À 10 matchs de la fin de la saison, l’entraîneur a rempli son mandat avec grande distinction et il a réussi à s’en tenir au processus de relance de l’équipe dans des conditions très difficiles.

Le groupe d’entraîneurs a réussi à garder le cap malgré une saison qui se déroule dans un contexte que le scénario original n’avait pas prévu. Il a fallu jongler avec le personnel des joueurs à tous les matchs.

Dans une certaine mesure, les résultats sont tout de même étonnants.

Des options pour Hughes

Kent Hughes a été clair dans une entrevue accordée au site The Athletic.

« Au marché des joueurs autonomes sans compensation, nous n’avons pas l’intention d’accorder des contrats de plusieurs saisons à des joueurs de 28 et 29 ans. »

Voilà qui limite le champ d’action. Si vous consultez la liste des joueurs autonomes sans compensation qui tenteront de gagner à la loterie, la liste des dix premiers est occupée par des joueurs de 30 ans et plus.

Hughes regardera ailleurs.Tout d’abord, parmi les joueurs de 28 ans et moins, on retrouve un joueur du Canadien, Sean Monahan. Peut-il jouer selon les standards qu’il a établis au tout début de sa carrière ? Question sans réponse mais qui invite à la plus grande prudence.

Les autres ? Miles Wood (New Jersey), Tyler Bertuzzi (Boston), Alexander Kerfoot (Toronto), Tristan Jarry (Pittsburgh), Vladislav Gavrikov (Los Angeles), Ivan Barbashev (Vegas) invitent à une certaine réflexion.

Évidemment, le marché des joueurs autonomes avec compensation est beaucoup plus attrayant mais, trop souvent, le prix à payer est beaucoup trop élevé quand vient le moment de déposer une offre hostile. Parmi les joueurs autonomes avec compensation, la liste comprend : Timo Meier (New Jersey), Pierre-Luc Dubois (Winnipeg), Alex DeBrincat (Ottawa), Jesper Bratt (New Jersey).

Hughes, malgré tout, aura plusieurs options. Effectuer une ou des transactions se veut une solution importante d’autant plus qu’il est sorti gagnant l’été dernier avec Dach et Monahan.

Racheter Gallagher

Le Canadien devrait songer à racheter le contrat de Brendan Gallagher. Évidemment, les opinions sont partagées sur le sujet mais je ne juge pas sur les réalisations de Gallagher dans le passé. On reconnaîtra toujours qu’il a rendu de grands services au Canadien, mais arrive un moment où les circonstances obligent parfois à oublier le passé parce que le présent et le futur l’exigent.

Le Lightning de Tampa Bay n’avait-il pas racheté le contrat de Vincent Lecavalier ? Un contrat de 85 M$ sur 11 ans. Après quatre saisons, Steve Yzerman avait jugé que le contrat entravait son plan de relance et il avait accepté que le rachat oblige le Lightning à débourser 32 666 667 $ sur 14 ans.

Quand on a un propriétaire qui possède les ressources financières, c’est toujours un élément qui retient l’attention quand les décideurs se retrouvent autour de la table.