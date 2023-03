Youtubeurs: un septième (et ultime) rendez-vous!

Olivier Simard sait faire patienter ses fans: trois ans après le sixième tome de sa populaire série Youtubeurs, il offre enfin un nouveau volet. Et ce septième tome démontre clairement que l’auteur sait offrir une œuvre plus qu’à la hauteur des attentes de ses lecteurs!

Les premiers tomes de votre série Youtubeurs sont parus à un rythme assez rapide. Pourquoi avoir attendu trois ans avant le septième volet?

Au départ, l’intention était d’arrêter à six livres. Cependant, j’avais terminé le sixième tome sur une fin qui n’était pas tout à fait bouclée... Des lecteurs m’écrivaient pour me dire que je ne pouvais pas les laisser comme ça! (rires) J’ai senti que la série méritait un tome 7 pour vraiment bien se terminer.

Qu’aviez-vous envie d’aborder, cette fois?

C’est drôle, parce que j’y vais souvent avec des thématiques qui sont actuelles dans ma vie et qui vont se transposer dans l’univers de mes romans. À ce moment-là, je faisais beaucoup de rencontres en milieu scolaire et j’étais sensible à la question des cellulaires à l’école.

Photo fournie par Les Éditions de la Bagnole

Cette thématique se retrouve donc à la base de ce septième tome?

Je suis un peu parti de ce thème; une espèce de confrontation entre les élèves qui sont habitués d’avoir accès aux technologies et un nouveau directeur qui est très à l’ancienne et anti-réseaux sociaux. Je voulais questionner cette présence des cellulaires à l’école. L’intrigue implique une certaine révolte des élèves contre le directeur. Je ne suis pas là pour dire que les téléphones, c’est mal ou c’est bien. Je tente simplement que l’on comprenne un peu les deux parties.

Vous abordez aussi l’importance de bien écrire le français. Pourquoi soulever ce sujet avec les jeunes?

J’aime beaucoup le langage familier. La langue qu’on parle, je l’apprécie. Le langage des jeunes, je l’aime aussi. Avant d’être auteur, j’ai été prof pendant une douzaine d’années. J’ai eu une affection pour l’espèce de mutation ultra rapide de la langue. Je trouve ça intéressant comme phénomène ! Même si les livres sont écrits en langage familier avec des expressions actuelles des jeunes, j’essaie de bien le faire. Bien utiliser la langue, pour moi c’est super important.

À l’adolescence, est-ce que vous vous seriez vu habiter avec vos amis dans un sous-sol à ne manger que des pogos, comme c’est le cas pour vos personnages?

Je suis parti en appartement super jeune, avec des colocs. C’est un trip semblable que j’ai vécu et que j’ai bien aimé. Mais non, les pogos n’occupent pas une place importante dans ma vie! (rires) Pour chaque tome de Youtubeurs, j’aime avoir des éléments de la culture populaire que je vais rendre un peu iconiques. Dans le premier volet, c’étaient les puzzles 3D. Puis, mon personnage de Henri tripait sur les jeux vidéo Just Dance. Pour ce tome 7, le pogo était une belle illustration du mode de vie de Henri et ses amis!