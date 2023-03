«À prendre ou à laisser»: quand Lionel Shriver se penche sur la vieillesse

Celle qui nous a donné Il faut qu’on parle de Kevin et Big brother réussit encore une fois à nous bousculer. Ce coup-ci en abordant le grand âge et la fin de vie avec une forte dose d’humour grinçant.

C’est en discutant avec l’une de ses amies que Lionel Shriver a eu l’idée de son nouveau roman, À prendre ou à laisser. «Ce jour-là, cette amie m’a annoncé qu’elle ne souhaitait pas vivre au-delà de 80 ans, relate l’écrivaine américaine. Je me suis alors demandé ce qui risquait de se produire le jour de ses 80 ans : est-ce qu’elle allait mettre ce vœu à exécution, ou est-ce qu’elle allait le trouver stupide et choisir de l’écarter? Ce qui entoure la fin de vie m’intéresse, notamment parce que je suis moi aussi en train de devenir une personne âgée [elle aura 66 ans en mai!] Comment pouvons-nous terminer notre vie en beauté? Comment ne pas devenir étrangers à nous-mêmes? Comment éviter de dépenser de grosses sommes d’argent pour une existence qui, du point de vue d’un présent gâté, ne semble pas valoir la peine d’être vécue?»

Autant de questions auxquelles elle tentera de répondre avec l’aide de Kay et Cyril Wilkinson, un couple de Londoniens travaillant tous deux dans le domaine de la santé.

Après avoir assisté à la très, très longue dégradation mentale et physique du père de Kay et de sa propre mère, Cyril proposera en effet à sa femme un funeste pacte : se suicider ensemble le jour de leurs 80 ans en absorbant une forte dose de Séconal. Car en tant que médecin généraliste, Cyril est particulièrement bien placé pour savoir qu’une fois le cap des 80 ans passé, très peu d’individus réussissent à conserver toute leur tête et à maintenir leur qualité de vie. Comme il le dira en apprenant aux infos que l’espérance de vie a encore grimpé en Grande-Bretagne, «on ne vit pas plus longtemps. On n’en finit pas de mourir!»

12 fois plus de plaisir

En octobre 1991, alors qu’elle n’a que la petite cinquantaine, Kay acceptera ainsi le pacte que lui propose son mari. Et ce, pour les mêmes raisons que lui. Échapper à une fin obscure tant qu’elle est encore saine d’esprit, et s’abstenir d’accroître le nombre de vieux impotents qui pèsent déjà trop lourd sur le système de santé.

Mais qu’en sera-t-il 30 ans plus tard? C’est là que tout le génie de Lionel Shriver opère: au lieu de nous offrir un seul dénouement, elle va nous en proposer 12.

«Un après-midi, je me suis assise et en une heure, j’ai dressé une liste d’idées différentes, des plus réalistes aux plus farfelues, explique Lionel Shriver. La règle du livre était que jusqu’à la date de suicide fixée par Cyril, tout serait factuellement exact et historiquement vrai, mais qu’après cette date, tout pouvait arriver. Grâce à ça, je pense que le livre est relativement léger pour les lecteurs, parce que ces 12 développements sont exploratoires. En plus, même si je décide de tuer mes deux personnages, ils reviennent dans le chapitre suivant. Leur mort ne peut donc pas être prise très au sérieux. Un pacte de suicide, qui veut lire à propos de ça? De ce fait, il était important pour moi que ce soit amusant, joyeux. Même les chapitres les plus horribles peuvent faire rire. Par exemple, jusqu’à quel point une maison de retraite peut-elle être épouvantable? Dans ce roman, j’ai pris plaisir à concevoir le pire endroit que je pouvais imaginer!»

Sur fond de covid

Alors oui, Kay et Cyril vont entre autres finir leurs jours dans une maison de retraite digne d’un vrai film d’horreur. Mais ils vont aussi se défiler à tour de rôle, envisager la cryogénisation ou carrément changer ensemble d’avis, se suicider étant assez ingrat dans un contexte de pandémie.

«J’ai commencé ce roman avant que la pandémie frappe et je me souviens avoir choisi une date d’anniversaire arbitraire en partant du principe qu’il ne se passerait sûrement pas grand-chose à ce moment-là, précise Lionel Shriver. Et puis soudain, le pays entier est en confinement. J’aurais pu camper l’histoire de ce livre avant, mais il était à mes yeux plus intéressant d’y inclure la pandémie, parce qu’elle m’offrait la possibilité de multiplier les réflexions ironiques. Alors que mes personnages prévoient de se suicider, toute la nation fait de gros sacrifices pour maintenir en vie la cohorte la plus âgée. Je suis donc revenue en arrière et j’ai légèrement inséré la pandémie dans le livre. J’insiste sur ce “légèrement”. J’ai eu très tôt le sentiment qu’une fois la pandémie terminée, plus personne n’aurait envie d’en entendre parler parce que c’est une période dont on n’aime pas se souvenir. Je me suis d’ailleurs beaucoup plus préoccupée des conséquences économiques de la pandémie que des effets du confinement sur la santé mentale de mes personnages.»

Alors, un roman à prendre, ou à laisser? À prendre. Sans l’ombre d’un doute.