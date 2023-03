[À VOIR] «La Voix»: Le phénomène Sophie Grenier se poursuit

Avec un total de 100 points (36 du coach et 64 du public), Sophie Grenier, qui avait fait sensation lors de son audition à l’aveugle, a mérité sa place en demi-finale dans l’équipe de Mario Pelchat.

• À lire aussi: «La Voix»: Sophie Grenier, Christa Maria, Loïk et Christopher en demi-finale

«Je suis contente d’être ici et de pouvoir continuer à vivre ça», a-t-elle exprimé en découvrant le résultat.

Il souhaitait partager sa chanson des quarts de finale avec celle qui partage sa vie depuis plus de vingt ans, Tommy Demers a opté pour «Un peu d’innocence», de Daniel deShaime. «On sent tellement tout l’amour que tu portes à ta femme, c’est édifiant, a reconnu le coach. En plus, tu es un sacré bon chanteur.»

Jephte Phelice a choisi de montrer qu’il avait trouvé sa place en interprétant «Des milliers de je t’aime», du gagnant de la cinquième saison de «The Voice» en France, Slimane. «Entre le moment des auditions à l’aveugle et ce que tu es devenu, c’est incroyable, lui a envoyé Mario Pelchat. Je te sens comme un chêne, tu es solide.»

Parce qu’elle ne veut pas attendre pour dire aux gens qu’elle les aime, Sophie Grenier a opté pour la chanson «Tant qu’on est là», écrite par Vianney, et popularisée par Erza Muqoli. «Tu es comme une fleur, une petite fille qui devient une femme, a avancé le coach. C’est toujours sublime, et en plus tu comprends ce que tu racontes. C’est très touchant.»