[À VOIR] Un couple battu par des ados pour un défi TikTok

Un couple qui a pris les grands moyens pour mettre la main au collet d’adolescents qui leur empoisonnaient la vie dans le cadre d’un défi TikTok a été agressé et pourrait en plus faire l’objet d’une poursuite.

Pendant une semaine, le sommeil d’Owen May et de sa conjointe Laura, un couple résidant à Courtenay, sur l’île de Vancouver, a été perturbé par des adolescents qui s’amusaient à venir donner des coups de pied dans leur porte d’entrée pratiquement chaque nuit, a rapporté le «Vancouver Island Free Daily».

GLOBAL NEWS

«Ça dure généralement pendant une semaine entière, avant de se calmer pendant un an, puis ça recommence. Frapper dans la porte fait des dégâts. La première fois, j’ai cru que la maison était en feu [et que quelqu’un cherchait à nous avertir]», a relaté Owen May au quotidien en notant que le problème persistait depuis au moins quatre ans.

À bout d'endurer ces méfaits continuellement, malgré l’installation d’une caméra de surveillance et une plainte à la police, et sachant que d’autres citoyens subissaient le même sort, M. May a pris sur lui d’attraper les malfaiteurs. L’homme, pêcheur dans la vie de tous les jours, a tendu des fils de pêche devant la porte, de façon à ce que le malfrat se coince un pied au moment de frapper dans la porte.

Le plan a fonctionné, mais a pris une tournure inattendue. En entendant du bruit la nuit suivant la pose du piège, le couple est allé confronter les suspects. Or, ceux-ci ont répliqué en tabassant Owen et Laura à coups de lampe de poche, avant de prendre la fuite.

Owen a subi des lacérations aux jambes et aux bras, tandis que Laura a eu besoin de points de suture sur une paupière.

La Gendarmerie royale du Canada a confirmé, de son côté, avoir arrêté deux suspects, deux adolescents de 16 ans qui pourraient faire l’objet d’accusations pour agression armée.

Oewn May pourrait cependant lui aussi être accusé dans cette affaire, puisque la mise en place d’un piège pouvant causer des blessures constitue un crime, a souligné l’inspecteur Mike Kurvers au «Vancouver Island Free Daily».