Projet De la beauté: Alex Nevsky, amoureux de la musique instrumentale

Alex Nevsky n’a pas l’intention de tourner le dos à la chanson pop, mais pour marquer son retour sur la scène musicale québécoise, il a choisi de se faire plaisir en lançant un album instrumental.

Pour bien séparer le chanteur d’On leur a fait croire du compositeur au piano inspiré du mouvement néoclassique, il a publié cette œuvre intitulée Même l’impossible fleurit sous le nom d’artiste De la beauté.

En entrevue avec Le Journal, Alex Nevsky a expliqué qu’il rêvait depuis ses études à l’École nationale de lancer un jour un disque de musique instrumentale.

En 2019, avant la pandémie, il a décidé de mettre le projet à exécution après la parution de l’album Chemin sauvage.

«J’étais vidé d’avoir sorti ça. À ce moment-là, j’avais besoin de sortir un truc qui était pertinent, personnel», dit-il.

Le confinement et les événements qui l’ont forcé à mettre sa carrière temporairement sur pause lui ont ensuite fourni une occasion de peaufiner son travail.

«J’ai eu en masse de temps pour composer plusieurs nouvelles pièces. Je suis vraiment plus amoureux de celles-ci alors je les ai sorties», confie l’artiste âgé de 37 ans.

Un risque

Sans dire le mot imposteur, Alex Nevsky admet qu’il prend un risque en s’aventurant dans les sentiers de la musique instrumentale.

«Ça fait longtemps que j’en avais envie, mais je n’osais pas parce que j’avais beaucoup de succès et c’est très risqué de sortir un truc instrumental quand tu n’es pas un pianiste. Je n’ai aucune formation, j’y vais à l’instinct et avec les mélodies qui montent. Je ne prétends à rien. C’est sûr que c’est plus rassurant pour moi d’être dans mes pantoufles de chanteur populaire.»

Il assure d’ailleurs qu’un album de chansons pop suivra Même l’impossible fleurit et que cette fois, contrairement à l’époque de Chemin sauvage, la passion du métier est revenue et le guidera.

«Il va y avoir de l’amour, de l’inspiration et la volonté de le faire.»

Pour les images

Le projet De la beauté aura-t-il une suite ou n’est-ce qu’une parenthèse dans son parcours de chanteur populaire? La première option semble une forte possibilité, répond Alex Nevsky.

Composer de la musique à images pourrait l’intéresser.

«Quand j’étais très musique pop, je me suis fait demander de faire de la musique de séries télé. Alex McMahon et moi avions commencé, mais on s’était rendu compte que ça ne permettait pas tant que ça de laisser aller notre créativité. Nous avons laissé tomber. Par contre, j’aimerais beaucoup faire de la musique de film. Ça me tente beaucoup. De la musique comme De la beauté, c’est ce que je fais tous les jours. J’ai quelque chose comme 200 débuts de pièces instrumentales.»

Alex Nevsky partira en tournée avec son projet De la beauté cet automne. On peut consulter son horaire sur alexnevsky.ca.