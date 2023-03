Animaux: la Beauté de Dominique Bertrand

Dominique Bertrand nous présente sa Beauté, une femelle golden retriever âgée de 4 ans: «Une star naturelle». C’est d’ailleurs la coqueluche de l’immeuble où elle habite.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien?

Au décès de Babe, notre précédent chien que l’on a aimé de tout notre cœur, je n’ai pas été capable d’attendre. Une maisonnée sans chien, c’est d’une tristesse. On dit que l’amour guérit l’amour! Quand on a vu Beauté, ce fut «Love at first sight», le coup de foudre ! Je ne l’ai jamais regretté. Et je n’ai fait aucune comparaison négative avec Babe. Les chiens ne sont pas tous pareils. Au contraire! Ils ont chacun leur personnalité.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom?

Quand nous lui avons vu la face, à ce tout petit chiot de deux mois, son nom est devenu évident, car elle est d’une beauté! Il faut dire aussi que son nom officiel dans les registres est Majesty’s most beautiful girl. Rien d’étonnant!

3. Êtes-vous plus «chat» ou et pourquoi «chien»?

Je suis plus chien. Je suis trop dépendante affective, alors j’ai besoin de cette interaction que l’on a avec un chien.

4. Comment décririez-vous la personnalité de Beauté?

Elle est belle. Elle est fine. Tout le monde l’aime! Elle n’a jamais de mouvement d’impatience ; elle ne jappe pas. Elle n’inspire jamais la peur même si elle est grosse et prend de la place. Et elle est tellement affectueuse. Elle est plus enjouée et plus forte que ne l’était Babe. C’est un clown. On a plusieurs photos d’elle où elle prend des poses drôles. Elle est tordante. On n’a pas besoin d’aller voir de spectacle d’humour avec elle! On rit tout le temps. Elle est aussi très intuitive et protectrice. Par exemple, lorsque ma mère âgée vient à la maison, Beauté la surveille. Aussi, si je suis triste, elle le sent et vient se coucher à mes pieds. Une nuit que je faisais un cauchemar, elle a même jappé pour réveiller mon mari.

5. Racontez-nous un fait cocasse la concernant.

On dirait qu’elle essaie de parler comme nous et d’utiliser des mots avec ses vocalisations qui ont plusieurs tonalités.

6. Racontez-nous un fait inusité concernant Beauté.

C’est la coqueluche de l’immeuble où on habite! En fait, elle est tombée en amour avec Mike, un Italien qui travaille ici, dans l’immeuble. Quand elle le voit, c’est l’amour pur! Quand on lui dit: «On va aller voir Mike», elle ne voit plus clair. Quand elle le voit au bout du terrain, elle part à courir vers lui. Et Mike, il a cette façon de lui parler... Il lui pose des questions et donne ensuite les réponses. Ils ont des atomes crochus, ces deux-là. Cet espoir d’amour fou qu’elle a pour lui et lui pour elle, je trouve cela tout simplement attendrissant. Mon mari, lui, m’a demandé un jour: «Devrais-je être jaloux?» (Rire)

7. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Petite, elle a mangé mes sandales Valentino! En fait, c’est mon mari qui a fait le mauvais coup, car il devait la surveiller, mais il jouait sur sa tablette. Je lui ai dit: «ça va te coûter cher!» (Rire)

8. Tel maître, tel animal

Oui! Nous avons un tempérament semblable. Nous sommes «fofolles» et divertissantes, affectueuses et très sensibles.

9. Quel est son endroit préféré?

Elle aime aller marcher au parc à chien. Il est tout près d’un terrain de tennis et il y a des balles perdues. Elle adore les balles perdues!

10. En quoi votre animal peut-il être une source d’inspiration pour vous?

C’est la leçon de vie que les chiens me donnent : ils sont heureux avec tellement peu. Ils n’ont besoin que de l’essentiel et se contentent de peu. Si on pouvait tous apprendre ça...

À PROPOS DE DOMINIQUE BERTRAND

Ancienne mannequin internationale devenue animatrice à la télévision et à la radio, puis autrice (Le pot au rose et Le cœur gros), elle vient de publier un nouveau roman, Des jardins secrets remplis d’orties, chez Flammarion.