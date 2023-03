Biographie: Alain Delon, l’acteur charismatique

Considéré comme l’un des plus grands acteurs français, Alain Delon a connu une riche carrière au cinéma. Avec près de 90 films à son actif, son étoile a longuement brillé dans l’univers cinématographique attirant une constellation de cinéastes qui voulaient profiter de la gloire et du magnétisme du talentueux acteur qui réussissait à fracasser des records de vente avec des millions d’entrées en salle. Malgré le riche parcours, petit à petit l’aura qui l’entourait s’en est allée, perdant de son lustre, l’homme s’est finalement refermé sur lui-même.

Écrite de manière presque poétique, la nouvelle biographie d’Alain Delon, En clair-obscur, signé Laurent Galinon, lève le voile sur le parcours d’un acteur des plus prolifiques, tout en démystifiant le personnage aujourd’hui âgé de 87 ans.

Photo fournie par Mareuil Édition

À l’évidence, on en savait peu de l’homme et l’auteur nous révèle le contre-jour de la gloire.

Déjà, l’enfance de Delon n’a rien de facile. Ses parents divorcent alors qu’il n’a que quatre ans et il est placé en famille d’accueil. Plus tard, l’acteur dira ne s’être jamais remis de cette blessure. À l’école, ce n’est pas plus facile. Il se fera renvoyer des établissements qu’il fréquente à six reprises. Obligé de travailler à la charcuterie de son beau-père, il fera une fugue à 14 ans pour tenter de se rendre à Chicago. Il sera arrêté, puis, à 17 ans, il fera son service militaire.

Durant cette période, son côté rebelle prendra le dessus. Il se fera arrêter pour avoir volé une Jeep. Néanmoins, l’armée lui aura fait découvrir une passion pour les armes. Cela lui aura peut-être servi au cinéma dans les choix de ses rôles puisque l’on apprend qu’il aura fait 27 morts dans ses films en tant qu’acteur comme héros ou antihéros.

Jeune adulte, il commencera sa carrière dans des cafés tout en flirtant avec le monde de la pègre marseillaise et multipliera les relations amoureuses, dont celle avec Dalida. Mais c’est sa relation avec l’actrice Brigitte Auber qui changera la donne. Elle l’invitera au Festival de Cannes et c’est là que son univers basculera. Sa belle gueule jouera en sa faveur et après seulement un court essai avec un réalisateur qui le remarque, on estime sur-le-champ qu’il a ce qu’il faut pour être projeté sur grand écran.

Le beau garçon

Il tombera tête première dans cet univers sans jamais avoir étudié en tant qu’acteur. En peu de temps, il est remarqué par un célèbre producteur et on lui fera miroiter un beau contrat de sept ans pour travailler aux États-Unis. Il finira par rester en France.

Disons-le, Alain Delon qui a amorcé sa carrière au début de la vingtaine a été choyé sur le plan physique. «Un beau gosse», comme disent les Français. Mais sa beauté à elle seule n’a pas été suffisante pour l’élever au sommet, elle lui a surtout servi de levier en début de carrière, ensuite c’est son talent qui explique sa réussite qui l’a mené à se faire appeler le champion du box-office.

Le contre-jour de la gloire

C’est au début des années 2000 que Delon perd de son lustre. À 67 ans il souffre d’une importante dépression. Il y aura des échecs commerciaux comme le film Astérix aux Jeux olympiques où il interprète Jules César. Delon vit mal avec les mauvaises critiques et sa séparation avec Rosalie van Breemen, mannequin, avec qui il avait passé 14 ans a aussi été difficile. Avant elle, Alain Delon avait partagé sa vie durant 15 ans avec l’actrice Mireille Darc qui est aujourd’hui décédée.

Malheureusement, l’homme se fait remarquer pour son arrogance. Il ira jusqu’à dire en entrevue, «Je hais cette époque, je la vomis, la vie ne m’apporte plus grand-chose. J’ai tout connu, tout vu.»

Il dira également qu’il quittera ce monde sans regret, la plupart de ses amis sont morts et il vit toujours un rapport difficile avec sa famille.

Il a été déçu par les femmes et il explique que même s’il y a plusieurs femmes autour de lui, aucune ne lui convient vraiment pour finir ses jours.

Rappelons qu’il est le père de trois enfants et qu’il est toujours passionné par les chiens. Il en a eu plus de 50.

Même si on retiendra surtout d’Alain Delon sa grande carrière cinématographique, dont plusieurs films d’action, avec 134 millions de spectateurs, il faut néanmoins préciser qu’il a également touché à plusieurs facettes du métier.

On a pu voir son talent sur les planches à maintes reprises au théâtre, il a aussi chanté entre autres avec Dalida et il a prêté son image au parfum, Eau Sauvage de Dior en plus d’avoir utilisé son nom pour commercialiser des cigarettes sur le marché asiatique. Par ailleurs, il a travaillé en tant que réalisateur et producteur.

On retiendra de ce portrait sensible l’image d’une légende du cinéma et aussi d’un homme qui se sent incompris.

En plus d’avoir été de nombreuses fois en nomination pour ses films, il a reçu entre autres:

En 1963, le Golden Globe pour Mélodie en sous-sol, pour le meilleur film en langue étrangère.

En 1985, le César du meilleur acteur pour le film, Notre histoire.

En 2019, une Palme d’honneur au Festival de Cannes pour l’ensemble de sa carrière.

Il a également reçu plusieurs honneurs dont :

Officier de la Légion d’honneur en France



Officier de l’ordre national du Mérite en France

▶ Laurent Galinon est auteur et réalisateur de documentaires.