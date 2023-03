50 ans de l'opus «Houses of the Holy»: Led Zep explore de nouvelles sonorités

Avec Black Dog, Rock and Roll, Stairway to Heaven et When the Levee Breaks, présentes sur son quatrième opus, Led Zeppelin avait le vent dans les voiles. L’opus Houses of the Holy, qui a suivi et qui fête ses 50 ans, a reçu des critiques mitigées en raison de sa diversité musicale, mais les fans, eux, l’ont adopté, propulsant le quatuor britannique vers les sommets.

• À lire aussi: Antoine Baril revisite Emerson, Lake and Palmer

• À lire aussi: Voici les 10 concerts à ne pas rater au Festival d'été de Québec

Ce cinquième album studio du quatuor originaire de Londres, lancé le 28 mars 1973, a atteint le sommet des palmarès en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ses ventes totalisent 12,5 millions d’exemplaires.

Photo tirée de Wikipédia

On retrouve sur cet album, lancé 16 mois après Led Zeppelin IV, les titres The Song Remains The Same, The Rain Song, Over The Hills and Far Away, No Quarter et D’yer Mak’er.

Houses of the Holy est considéré, par le magazine Rolling Stone, comme le 278e meilleur album de tous les temps.

Expérimentation

Réalisé par le guitariste Jimmy Page, Led Zeppelin poursuit, avec cet opus, ses explorations et se détache des sonorités plus brutes de ses premiers disques.

Propriétaires de studios personnels, le guitariste Jimmy Page et le bassiste-claviériste John Paul Jones expérimentent différentes sonorités avant d’entrer en studio. Les synthétiseurs, le mellotron (The Rain Song), le clavinet (Over the Hills and Far Away) et le piano électrique sur No Quarter sont présents.

Le groupe se pointe en studio avec des versions élaborées. « Led Zep » surprend les fans avec The Crunge, avec des sonorités funk inspirées par James Brown. D’yer Mak’er est influencé par le reggae et le dub émanant de la Jamaïque. Ces deux pièces, tout comme le premier extrait Dancing Days, n’ont pas l’unanimité, comparativement à The Song Remains the Same, The Rain Song et No Quarter, qui deviendront des moments phares de concerts de la formation.

Un record

Dans une entrevue publiée dans le magazine Guitar World en novembre 2022, le guitariste Jimmy Page est revenu sur les intentions du groupe pour l’opus Houses of the Holy.

«Je pensais qu’il était important que chaque album de Led Zeppelin sonne différemment de l’opus précédent. Tous les changements étaient intentionnels et c’est pourquoi on a travaillé avec des ingénieurs et des studios différents», a-t-il indiqué.

La tournée qui a suivi la parution de Houses of the Holy fracasse des records. Le quatuor joue dans des amphithéâtres et des stades aux États-Unis. Led Zeppelin bat celui des Beatles établi au Shea Stadium de New York en 1965, avec 56 800 spectateurs, au Tampa Stadium, en Floride.

C’est lors de cette tournée que Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et le regretté John Bonham filmeront trois concerts au Madison Square Garden à New York pour le film et album en spectacle The Song Remains the Same qui sera lancé en 1976.

Houses of the Holy est le dernier disque lancé sur Atlantic avant la création de l’étiquette Swan Song Records par Led Zeppelin. La pochette est la première réalisée par la firme Hipgnosis pour le quatuor avec une photographie prise à Giant’s Causeway, dans le nord de l’Irlande.