La Corée du Nord tire un missile balistique, selon Séoul

La Corée du Nord a tiré au moins un missile balistique lundi, a annoncé l’armée sud-coréenne, le dernier en date d’une série de tests d’armes ces dernières semaines.

«La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié en direction de la mer de l’est», a indiqué l’état-major interarmées sud-coréen, en employant le nom coréen de la mer du Japon.

Le ministère japonais de la Défense a également déclaré qu’«un missile balistique présumé a été tiré», les garde-côtes précisant que l’engin était probablement déjà tombé.

Ce lancement intervient alors que Séoul et Washington effectuent un exercice conjoint de débarquement amphibie, quelques jours seulement après avoir conclu jeudi leurs plus grands exercices militaires conjoints en cinq ans.

Pyongyang considère toutes ces manœuvres comme des répétitions en vue d’une invasion. Il a affirmé vendredi que ces récents exercices, baptisés «Freedom Shield», constituaient un entraînement en vue d’une «occupation» de la Corée du Nord.

L’armée nord-coréenne a réagi en procédant à ses propres exercices militaires, notamment en testant ce qu’elle a présenté comme un nouveau «drone d’attaque nucléaire sous-marin», et en lançant son deuxième missile balistique intercontinental (ICBM) de l’année.

Les analystes avaient précédemment estimé que la Corée du Nord utiliserait probablement ces exercices comme prétexte pour procéder à de nouveaux tirs de missiles, voire à un essai nucléaire.

L’agence d’État nord-coréen KCNA a rapporté vendredi que l’exercice de «drone d’attaque nucléaire sous-marin», supervisé personnellement par le dirigeant Kim Jong Un, avait été mené «dans le but de mettre en garde l’ennemi contre une véritable crise nucléaire».

Le but de cette arme est de «s’infiltrer furtivement dans les eaux opérationnelles et de produire un tsunami radioactif à grande échelle (...) pour détruire les groupes d’attaquants navals et les principaux ports opérationnels de l’ennemi», a ajouté KCNA.

L’agence a également affirmé que Pyongyang avait tiré mercredi des missiles de croisière stratégiques «équipés d’une ogive d’essai simulant une ogive nucléaire».

Puissance nucléaire «irréversible»

Les analystes ont mis en doute les affirmations de la Corée du Nord, ajoutant toutefois qu’elle ne se contentait plus de stocker des ogives nucléaires, mais tentait de perfectionner et de diversifier les moyens de lancement.

Après une année record d’essais d’armes et des menaces nucléaires croissantes de la part de Pyongyang en 2022, Séoul et Washington ont renforcé leur coopération en matière de sécurité.

Les provocations militaires nord-coréennes ont également poussé Séoul et Tokyo à dépasser leurs différends historiques et à tenter de renforcer leur coopération de défense.

L’année dernière, la Corée du Nord s’est déclarée puissance nucléaire «irréversible» et le dirigeant Kim Jong Un a récemment appelé à une augmentation «exponentielle» de la production d’armes, y compris d’armes nucléaires tactiques.

Début mars, il a également ordonné à son armée d’intensifier ses manœuvres militaires en vue d’une «guerre réelle».