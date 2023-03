L'acteur américain John Majors arrêté à New York

L’acteur américain Jonathan Majors a été arrêté samedi à New York et accusé d’étranglement, d’agression et de harcèlement, selon les autorités.

Le Département de police de la Ville de New York (NYPD) a mentionné que Majors, 33 ans, a été impliqué dans une affaire de violence conjugale avec une femme de 30 ans. Les policiers sont intervenus après un appel au 911, logé vers 11h samedi matin, dans un appartement de Manhattan.

AFP

«La victime a informé à la police avoir été agressée», a dit un porte-parole de la NYPD, par voie de communiqué, selon l’Associated Press, ajoutant également que Majors a été détenu par les autorités.

La victime aurait subi des blessures mineures au cou et à la tête, et a été transportée en centre hospitalier dans une condition stable.

L’acteur, qui a joué dans «Creed III», qui est toujours en salles, n’était plus détenu, en date de samedi en soirée.

Getty Images via AFP

Un représentant de Jonathan Majors a dit aux médias que son client n’a rien fait de mal. «Nous nous apprêtons à innocenter son nom de tout acte répréhensible, et de passer à autre chose», a-t-il soutenu.

Majors est à l’heure actuelle un acteur en ascendance à Hollywood, lui qui a tenu la tête d’affiche dans de nombreux films dans les dernières années, notamment «The Last Black Man in San Francisco», et «Da 5 Bloods», entre autres.