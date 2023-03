Le gras et le sucre changent notre cerveau, dévoile une étude

Peut-être avez-vous du mal à passer devant une tablette de chocolat dans un supermarché sans vous jeter dessus.

• À lire aussi: Voici comment bien faire un grand ménage du printemps dans vos aliments

• À lire aussi: Trop d’aliments ultratransformés augmentent le risque de cancer

• À lire aussi: Rester jeune en évitant un seul aliment, le secret d’un culturiste!

Ou peut-être que vous ne salivez rien qu’à sentir l’odeur de friture qui émane des restaurants rapides. Dites-vous que vous êtes loin d’être tout seul !

Selon une étude menée par des chercheurs du Max Planck Institute for Metabolism Research en collaboration avec l'Université de Yale, les aliments riches en graisse et en sucre modifient notre cerveau, et ce, même en petites quantités.

« Nos mesures de l'activité cérébrale ont montré que le cerveau se recâble lorsqu’on consomme des chips ou d’autres aliments gras de ce genre. Il apprend inconsciemment à préférer les aliments gratifiants, a expliqué Marc Tittgemeyer. À cause de ces changements dans le cerveau, nous préférerons toujours inconsciemment les aliments qui contiennent beaucoup de gras et de sucre. »

Pour mener cette étude, l'équipe a donné chaque jour à manger un petit pouding contenant beaucoup de matières grasses et de sucre à un groupe de volontaires pendant huit semaines, et ce, en plus de leur régime alimentaire normal.

AFP

À côté, un groupe témoin a reçu un pouding qui contenait le même nombre de calories, mais moins de matières grasses. L'activité cérébrale des participants a été mesurée avant et pendant l'expérience de huit semaines.

D’abord, les chercheurs ont constaté que les volontaires du groupe riche en sucre/gras ne prenaient pas plus de poids que ceux du groupe témoin, et leur glycémie ou leur taux de cholestérol n'étaient pas modifiés non plus. Pour autant, les scientifiques pensent que leur préférence pour les aliments sucrés va demeurer après l’expérience.

« De nouvelles connexions sont établies dans le cerveau et elles ne se dissolvent pas si rapidement. Après tout, l'intérêt de l'apprentissage est là. Une fois que vous apprenez quelque chose, vous ne l'oubliez pas si vite », a ajouté Marc Tittgemeyer.

Les résultats complets de l'étude ont été publiés dans la revue Cell Metabolism.