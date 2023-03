Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Jean-Sébastien Girard - Un garçon pas comme les autres

Photo fournie par Félix Renaud

Salle Albert-Rousseau

27 mars, 20 h

Jean-Sébastien Girard se livre à cœur ouvert dans son premier spectacle d’humour solo, racontant l’histoire d’un garçon singulier qui voulait voir son image sur tous les écrans, dont la première médiatique a lieu ce lundi.

►Entre 30,10 $ et 43 $, sallealbertrousseau.com

D.ÉCIMÉES

Photo tirée du site web theatreperiscope

Théâtre Périscope

Du 28 au 31 mars à 19 h 30 et le 1er avril à 16 h

Cette pièce de théâtre se déroule à Québec, en mai 2018. Lors des funérailles de Rose, morte à l’âge de 98 ans, sa fille Lise prend la parole pour la remercier d’être venue la chercher à la crèche. Cette information bouleverse aussitôt Marie-Anne, qui ignorait que sa mère avait été adoptée. Ainsi débute un long périple en quête de réponses et de vérités.

►25 $ ou 37 $, theatreperiscope.qc.ca

D’exodes et d’exils, par Alexandre Belliard

Théâtre Petit Champlain

30 mars, 20 h

Alexandre Belliard raconte l’histoire de la francophonie des Amériques à travers la musique, les chansons et les contes. Il fait découvrir des facettes de notre patrimoine et met en lumière des personnalités marquantes de l’histoire de la ville de Québec, dont Domagaya, Marie Rollet, Étienne Brûlé et Samuel de Champlain.

►20 $ à 30 $, theatrepetitchamplain.com

Efer

Photo Bobby León

Méduse – Salle Multi

30 et 31 mars, 20 h

À travers une danse physique saisissante, Efer de la compagnie Parts+Labour_Danse, aborde les thèmes de la perte, de la solitude, de la communauté et du pouvoir transformateur du deuil. Entre l’onirisme et le cinématographique, ce spectacle souligne le paradoxe entre notre présence au monde et l’inéluctable fatalité de notre devenir.

►De 15 $ à 32 $, larotonde.tuxedobillet.com

BYE BYE BYE Karim

Photo tirée du site web grandtheatre.qc.ca

Grand Théâtre de Québec

1er avril, 20 h

Pour célébrer la mémoire du chanteur Karim Ouellet, ses amis Sarahmée, Valaire, Alaclair Ensemble, Fanny Bloom, Claudia Bouvette, Gabrielle Shonk, Claude Bégin, Élise Bégin et son fils Saul, Heythem, Amélie Nault, La Bronze, Pascale Picard et Hubert Lenoir, montent sur scène à Québec, la ville de Karim.

►34,75 $ ou 45,75 $, grandtheatre.qc.ca

Karma Kamaleons Back to the 80’s

Impérial Bell

1er avril, 20 h

Les incontournables succès des années 1980, popularisés par Duran Duran, Michael Jackson, Def Leppard et plusieurs autres, revivent à travers les Karma Kameleons et font jaillir des souvenirs de cette époque musicale marquante. Admission générale debout.

►49,75 $, imperialbell.com

Jolene and The Gambler Le country de nos idoles

Photo tirée du site web theatrecapitole.com

Théâtre Capitole

2 avril, 20 h

En hommage à Kenny Rogers et Dolly Parton, Maxime Landry et Annie Blanchard unissent leur passion pour le country, afin d’offrir un spectacle à grand déploiement faisant voyager les spectateurs à travers les plus grands succès de la musique country francophone et anglophone d’hier à aujourd’hui.

►47,08 $, theatrecapitole.com

Funambule - Plaza de Tanya Morand

Photo fournie par Galerie.a

Galerie.a

Jusqu’au 30 avril, jeudi à dimanche de midi à 17 h

Cette exposition regroupe les plus récentes œuvres de Tanya Morand, inspirée par la douce mouvance des gens vivifiant les cités que nous habitons. Ses collages, à l’origine de ses tableaux, illustrent les contrastes entre la densité urbaine et l’ouverture des parcs et des espaces publics qui y fleurissent, où l’on retrouve piétons, cyclistes, skateuses et acrobates.

►Gratuit, galeriea.ca